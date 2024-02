Rapina all’ufficio postale di Comiso. Ma era un falso allarme

Allarme rapina nell’ufficio postale a Comiso. Ma si trattava di un falso allarme. Le auto della Polizia e dei carabinieri sono arrivate a sirene spiegate in via papa Giovanni XXIII dove si trova la sede dell’ufficio postale centrale. Era scattato l’allarme antirapina e l’intervento era stato immediato. Ma all’interno dell’ufficio non c’era nessun rapinatore. Nella sala i clienti aspettavano tranquillamente il loro turno per effettuare le operazioni.

L’ALLARME SCATTATO PER ERRORE



L’allarme antirapina era scattato per errore. All’interno dell’ufficio sono in corso dei lavori di ripristino e durante queste operazioni è stato toccato anche il sistema d’allarme, che quindi è scattato all’improvviso. In molti, vedendo le auto delle forze dell’ordine, hanno pensato a una rapina. Ma non era così.

