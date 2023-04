Rapina a Pozzallo: arrestati due pregiudicati catanesi

Due pregiudicati catanesi in manette a Pozzallo. I carabinieri di Modica, insieme a quelli di Catania, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare di custoria in carcere, emessa dal Gip di Ragusa, nei confronti di due catanesi di 51 e 67 anni, entrambi pregiudicati, accusati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.

L’EPISODIO

Lo scorso 24 marzo, in pieno giorno, si sono recati in trasferta a Pozzallo e si sono introdotti in un’abitazione del centro rubando monili in oro, orologi e denaro contante per un valore complessivo di oltre 7 mila euro. Il proprietario di casa, avendo ricevuto sul proprio telefono cellulare un alert del sistema di allarme antintrusione, vi si è recato immediatamente per verificare cosa fosse realmente accaduto. Sempre attraverso il proprio smartphone ha poi visto una persona uscire dall’abitazione e chiudere la porta. Incrociati i due criminali all’interno del condominio e realizzato che si trattava dei ladri in questione, cercava di bloccarli intimando loro di restituirgli la refurtiva. Ne è nata una colluttazione violenta: i due pregiudicati hanno colpito con delle gomitate il costato dell’uomo, ferendolo.

Il proprietario della casa li ha inseguiti a piedi fino a quando non è riuscito a prendere lo zainetto dove vi erano tutti gli arnesi per lo scasso e il cilindretto della porta delle scale.

Grazie all’acquisizione dei filmati estratti da diversi sistemi di video sorveglianza presenti in zona, attraverso le dichiarazioni della vittima e di altri testimoni, e attraverso la rilevazione del numero di targa del veicolo utilizzato dai malviventi, è stato possibile chiudere il cerchio ed identificare i due che sono stati assicurati alla giustizia in meno di un mese. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Piazza Lanza a Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.