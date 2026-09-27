Ragusa Volley, si riparte: la Serie C è pronta a regalare nuove emozioni

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La nuova stagione del Ragusa Volley è ufficialmente cominciata. E lo fa con lo stesso entusiasmo che ha accompagnato il brillante percorso dello scorso anno, ma anche con tante novità e con la voglia di continuare a crescere dentro e fuori dal campo.

Nella splendida cornice di Silva Suri, a Marina di Ragusa, è stata presentata ufficialmente la prima squadra che affronterà il campionato di volley femminile di Serie C. Un gruppo rinnovato e competitivo, affidato ancora una volta a coach Ennio Cutrona, chiamato a dare continuità a un progetto che nella passata stagione ha portato il Ragusa Volley fino ai play off.

Non sarà soltanto una stagione di pallavolo. Perché il Ragusa Volley ha scelto di rafforzare ulteriormente il proprio progetto, puntando sulla squadra ma anche sulla comunità che le sta intorno.

La novità più simpatica ha già conquistato tutti: è il “Ragusauro”, la nuova mascotte della società, pronta a diventare una presenza fissa accanto alle giocatrici e soprattutto a conquistare i più piccoli.

C’è poi una novità tecnologica: una nuova app messa a disposizione degli iscritti e delle loro famiglie, pensata anche per rafforzare il rapporto con gli sponsor che sostengono il progetto Ragusa Volley e che rappresentano una componente fondamentale per la crescita della società.

In un clima sobrio ma allo stesso tempo festoso, dirigenti, tecnici e atlete hanno presentato la nuova stagione, rinnovando un impegno che va ben oltre il risultato della singola partita.

Il presidente Andrea Pugliese ha scelto di rivolgersi direttamente alle giocatrici, chiedendo loro soprattutto di non arrendersi nei momenti difficili.

“Non vi chiedo di vincere ogni gara – ha detto – vi chiedo però di essere sempre sul pezzo, soprattutto nei momenti difficili, perché capitano, ci saranno, ma tutti insieme uniti andremo avanti. Non siete sole! La società, le istituzioni, la città, sono qui per sostenervi”.

E proprio parlando del sostegno che permette al progetto di crescere, Pugliese ha voluto rivolgere un ringraziamento agli sponsor: “Senza il cui concreto sostegno sarebbe stato impensabile realizzare tutto questo”.

Accanto al Ragusa Volley anche l’Amministrazione comunale, presente con il sindaco Peppe Cassì, il vicesindaco Gianni Giuffrida, l’assessore allo Sport Simone Digrandi e il consigliere comunale Salvatore Battaglia.

“Vogliamo manifestare – ha sottolineato il sindaco Cassì – anche con la nostra presenza fisica a questo evento, la vicinanza dell’amministrazione comunale a questo importante progetto che coinvolge la nostra città e interessa in primo luogo le fasce giovanili”.

Per Cassì lo sport rappresenta infatti uno strumento di crescita che va ben oltre la competizione: “Chi cresce nello sport cresce con una formazione che va oltre l’aspetto sportivo, cresce e si forma con valori che contribuiranno a renderlo un cittadino migliore”.

Il sindaco ha poi rivolto un riconoscimento particolare a coach Ennio Cutrona: “Conosco da sempre il coach Ennio Cutrona, e al di là dello spessore tecnico, il suo valore etico e morale. Non potevate fare scelta migliore. Siete in ottime mani”.

Parole che raccontano bene lo spirito con cui il Ragusa Volley si prepara ad affrontare una stagione nella quale l’obiettivo sarà ancora una volta quello di essere protagonista, ma senza dimenticare ciò che rende una squadra davvero unita.

Lo ha ribadito proprio Cutrona, ricordando il percorso della scorsa stagione e il lavoro svolto da tutte le componenti della società.

“Il percorso virtuoso della scorsa stagione che ci ha visti sul campo anche per i play off – ha spiegato – è testimoniato dal fatto che ognuno ha fatto il proprio. Tra i dirigenti, la squadra, i tecnici c’è stato un confronto costruttivo e caratterizzato da un insieme di valori che hanno contribuito a creare il nostro ambiente, il nostro clima, che poi è quello che ci caratterizza”.

Un ambiente nel quale il tecnico dice di sentirsi pienamente coinvolto: “Sono davvero felice di fare parte di questa società, e lo posso dire senza temere smentita, perché una cosa è fare semplicemente ciò che si ama, un’altra è farlo con le persone giuste”.

Poi lo sguardo è già rivolto al campo. Costruire una squadra capace di ripetere quanto fatto nella passata stagione non era semplice, ma la società ha lavorato proprio in questa direzione.

“Ripetersi è sempre difficile – ha spiegato Cutrona – perché entrano in gioco diversi fattori e anche un pizzico di fortuna, ma noi ce la metteremo tutta”.

E c’è un aspetto sul quale il tecnico ha insistito particolarmente: le giocatrici sono state scelte non soltanto per le qualità tecniche.

“Le ragazze sono state selezionate non solo per le loro abilità tecniche e la loro bravura ma anche e soprattutto per il loro spessore umano”.

Da qui la convinzione che questa squadra abbia già una propria identità: “Questa formazione, comunque vada, ha già una sua identità, un suo perché e sono certo si farà onore. Saremo competitivi, spero sino alla fine”.

A fare da collante tra campo, società e settore giovanile c’è Paola Messina, direttore tecnico, allenatrice e anima del Ragusa Volley, che ha rivolto un appello direttamente alla città.

“Abbiamo cominciato alla grande con un bellissimo open day, stasera con la presentazione della prima squadra apriamo ufficialmente la stagione sportiva che, al di là di tutto, sono certa ci regalerà grandissime emozioni”.

Messina ha quindi ringraziato lo staff e la dirigenza, citando Alessandro Antoci, Salvatore Miceli, Walter Malandrino, Valentina Frasca Caccia, Francesco Scrofani e Paolo Pricone.

“Stiamo scrivendo una nuova pagina del volley ragusano e ne siamo fieri ed orgogliosi”.

Adesso, però, serve anche il pubblico. Quello che accompagna, sostiene, applaude e sa diventare parte della squadra soprattutto nei momenti più complicati.

“Rivolgiamo un accorato invito alla città di Ragusa, a sostenerci con la loro presenza e il loro affetto di sempre, anche in questa nuova stagione”, ha concluso Messina, certa che il Ragusa Volley saprà regalare “uno spettacolo davvero entusiasmante”.

La serata di Silva Suri si è chiusa con un altro tema importante: quello degli impianti sportivi. L’Amministrazione comunale ha assicurato attenzione alle strutture, con l’obiettivo di renderle pienamente fruibili e adeguate alle esigenze di un campionato di Serie C.

Ora, però, è il momento di giocare.

Il Ragusa Volley riparte da ciò che ha costruito, da un gruppo nuovo, da una società che continua a investire, da una mascotte che ha già fatto breccia nei cuori dei più piccoli e soprattutto dalla voglia di una squadra pronta a combattere su ogni pallone.

La Serie C è lì, ad aspettare. E a Ragusa la nuova stagione è già cominciata.

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