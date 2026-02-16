Ragusa: “Viaggio tra vecchio e nuovo” con Matteoli e Ciammarughi alla rassegna Melodica

Un nuovo appuntamento di grande fascino arricchisce la 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima” a Ragusa. Sabato 21 febbraio, alle 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale ospiterà il flautista Giorgio Matteoli e il pianista Luca Ciammarughi per il concerto dal titolo “Viaggio tra vecchio e nuovo”, un percorso musicale che attraversa epoche, stili e suggestioni dal Settecento al Novecento.

Il programma spazia dalla forma solistica del concerto barocco alle miniature romantiche, fino alle evocazioni popolari dell’Europa orientale e alle atmosfere novecentesche. L’incontro tra il flauto dolce e il pianoforte diventa il cuore poetico della serata, un dialogo di timbri raffinato che unisce antico e moderno, rigore e libertà espressiva, offrendo al pubblico un’esperienza musicale e culturale intensa.

«Questo concerto mette in dialogo epoche diverse – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – offrendo un ascolto di altissima qualità e un’esperienza emotiva profonda. Giorgio Matteoli e Luca Ciammarughi guideranno gli spettatori in un percorso sonoro ricco di contrasti e intimità, dove la musica diventa racconto e scoperta».

Giorgio Matteoli, diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, vanta una carriera internazionale come solista e direttore d’orchestra, con numerosi concerti in Europa e oltre. Luca Ciammarughi, pianista, scrittore e docente, è noto anche come voce di Radio Classica e per le sue numerose pubblicazioni musicali e discografia apprezzata dalla critica.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, si svolgerà in via Giacomo Matteotti n. 61, con ingresso consentito dalle 20.00. Biglietto intero €10, ridotto studenti fino a 20 anni €5, gratuito per minori di 8 anni. Prenotazioni tramite WhatsApp al 349 2993208, email a associazione.melodica@gmail.com o sul sito ufficiale https://www.melodicaweb.it.

