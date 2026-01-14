Ragusa tra i Comuni Plastic Free 2026: cresce l’Italia virtuosa nella lotta ai rifiuti

Ragusa c’è e si conferma tra le realtà italiane più attente all’ambiente. La città siciliana rientra ufficialmente nell’elenco dei Comuni Plastic Free 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato da Plastic Free Onlus alle amministrazioni che si distinguono nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio.

Un traguardo che arriva in un’edizione record del progetto, giunto alla quinta edizione, che segna una crescita significativa: dai 122 Comuni del 2025 ai 141 di quest’anno, a testimonianza di una sensibilità ambientale sempre più diffusa in tutta Italia.

Plastic Free 2026: Ragusa tra le eccellenze siciliane

Nel panorama nazionale, la Sicilia si conferma una delle regioni più virtuose con 20 Comuni Plastic Free, seconda solo all’Abruzzo. In questo contesto, Ragusa spicca come capoluogo premiato, insieme ad altre città simbolo dell’impegno ambientale come Roma, Milano, Torino, Bari e Pisa.

Per Ragusa si tratta di un riconoscimento che valorizza un percorso fatto di azioni concrete, attenzione al decoro urbano, sensibilizzazione dei cittadini e politiche orientate alla riduzione dell’impatto ambientale. Un risultato che rafforza l’immagine della città come territorio attento alla sostenibilità e alla qualità della vita.

Un’Italia sempre più attenta all’ambiente

L’annuncio ufficiale dei Comuni Plastic Free 2026 è stato dato a Montecitorio, nel corso di un incontro con i giornalisti alla presenza del presidente della Commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione.

A livello regionale, l’Abruzzo guida la classifica con 24 Comuni premiati, seguito da Sicilia (20), Lombardia e Veneto (12), Campania (11) e Puglia (10). Numeri che raccontano un’Italia in movimento, sempre più consapevole della necessità di tutelare il territorio.

Cerimonia ufficiale a Roma il 14 marzo 2026

Il riconoscimento Plastic Free 2026 sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, nella cornice del Teatro Olimpico. Un appuntamento simbolico che celebrerà le amministrazioni più virtuose e il lavoro di una rete nazionale sempre più ampia.

