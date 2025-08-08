Ragusa Terra Madre, Andrea Licitra nuovo volto in Consulta Giovanile

Ha 21 anni, una forte passione per la politica locale e la volontà di restare nella propria città per contribuire al suo sviluppo. È Andrea Licitra il nuovo rappresentante di Ragusa Terra Madre all’interno della Consulta Giovanile del Comune di Ragusa.

La sua nomina segna un ulteriore passo del movimento – che oggi conta il capogruppo consiliare Marco Galifi e l’assessore Giovanni Gurrieri – verso il coinvolgimento delle nuove generazioni, considerato uno dei cardini della propria azione politica. “Sono molto orgoglioso di iniziare questo mio percorso in Consulta Giovanile – dichiara Licitra – una tappa fondamentale per entrare nel mondo della politica locale”.

Per l’assessore Gurrieri, che iniziò la propria carriera politica proprio in Consulta 15 anni fa, si tratta di una tappa fondamentale: «Andrea è un esempio di giovane che sceglie di rimanere nella propria terra. Mi auguro di collaborare con tutti i componenti su temi che vanno dal centro storico alla mobilità»

Con l’ingresso di Licitra, Ragusa Terra Madre rafforza il proprio impegno a mettere al centro i cittadini di tutte le età, puntando su partecipazione attiva, ascolto e sviluppo condiviso. Un segnale chiaro: la politica locale può e deve parlare anche il linguaggio delle nuove generazioni.

