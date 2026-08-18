Ragusa si prepara alla festa di San Giovanni Battista: al via i solenni festeggiamenti

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Il suono festoso delle campane annuncerà domani l’inizio dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono principale della Diocesi e della città di Ragusa. Una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nella tradizione cittadina, che ogni anno rinnova il legame tra la comunità e il proprio Santo Patrono.

Sarà un percorso fatto di celebrazioni, preghiera, musica sacra e momenti di condivisione che accompagnerà i fedeli fino alla fine del mese, nel segno di una devozione che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più sentiti della vita religiosa ragusana.

Domani il via con lo scampanio e la celebrazione in Cattedrale

L’appuntamento inaugurale è fissato alle 18, quando il festoso scampanio darà ufficialmente il via ai festeggiamenti.

Alle 19 sarà celebrata l’Eucaristia presieduta dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. Una celebrazione che aprirà il cammino spirituale verso la festa del Patrono.

Al termine della funzione è prevista la consegna delle magliette ai nuovi Portatori del fercolo di San Giovanni, gesto che assume un forte valore simbolico perché segna l’ingresso di nuovi protagonisti nel servizio legato alla tradizione patronale.

L’apertura della nicchia e la traslazione del simulacro

La giornata inaugurale proseguirà alle 20 con uno dei momenti più attesi: l’apertura della nicchia e la traslazione del simulacro di San Giovanni Battista nel braccio sinistro del transetto della Cattedrale.

Il simulacro resterà esposto alla venerazione dei fedeli, offrendo alla comunità un ulteriore momento di incontro e raccoglimento davanti al Patrono.

È un gesto che, anno dopo anno, accompagna l’avvio del periodo più intenso delle celebrazioni e che richiama in Cattedrale fedeli e devoti.

Dal 20 al 28 agosto il solenne novenario

Il cuore spirituale dei festeggiamenti sarà il solenne novenario, in programma dal 20 al 28 agosto.

Ogni giornata sarà scandita da diversi appuntamenti di preghiera. Alle 9 è prevista la celebrazione eucaristica, mentre alle 18 si terranno la recita del Santo Rosario e la Novena in onore di San Giovanni Battista.

La preghiera sarà accompagnata dai tradizionali canti eseguiti da Salvatore Lucifora, Heike Shenke ed Emanuela Patanè, insieme ai bassi della Corale polifonica San Giovanni Battista.

La corale sarà diretta dal maestro Giovanni Arestia, con il maestro Giorgio Occhipinti all’organo.

Ogni sera alle 19 sarà quindi celebrata l’Eucaristia.

La reliquia del braccio di San Giovanni arriva a San Pio X

Tra gli appuntamenti particolarmente significativi del novenario c’è quello di giovedì 20 agosto, quando la reliquia del braccio di San Giovanni Battista sarà traslata nella parrocchia San Pio X.

Sarà un momento dedicato in modo particolare agli anziani delle Case di Riposo del quartiere, con un appuntamento di preghiera pensato per portare la presenza e il messaggio del Patrono anche all’interno di una realtà particolarmente importante della comunità.

La giornata si concluderà alle 19 con la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea Pomillo.

Ragusa rinnova il suo legame con il Patrono

I festeggiamenti proseguiranno nei giorni successivi con altri appuntamenti dedicati alla preghiera e alla condivisione. Un programma che unisce la dimensione religiosa alla tradizione cittadina e che coinvolgerà progressivamente l’intera comunità.

San Giovanni Battista torna così al centro della vita della città, attraverso un calendario che punta a rinnovare una devozione profondamente radicata nel territorio.



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