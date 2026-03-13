Ragusa si mobilita per gli animali con “Zampa Solidale”

Dal 26 al 31 marzo a Ragusa torna l’iniziativa solidale “Zampa Solidale”, promossa dalla Consulta Giovanile del Comune con il sostegno dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto agli animali bisognosi presenti sul territorio, coinvolgendo cittadini, attività commerciali e volontari impegnati quotidianamente nella cura e nel monitoraggio di cani e gatti.

La raccolta prevede donazioni di crocchette, cibo umido, antiparassitari e coperte. Tutto il materiale sarà distribuito secondo criteri chiari e trasparenti a favore delle colonie feline registrate e dei cani reimmessi, con il supporto dei tutor che seguono gli animali. L’iniziativa mira a garantire un aiuto concreto e diretto a chi opera sul campo, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, giovani e volontariato.

Una rete di solidarietà tra giovani, amministrazione e cittadini

L’iniziativa nasce dalla sensibilità e dall’impegno dei giovani della Consulta Giovanile Comunale, che hanno curato l’organizzazione del progetto. L’assessore alla tutela degli animali, Andrea Distefano, ha sottolineato come il lavoro quotidiano dei volontari e dei tutor rappresenti un presidio fondamentale per il territorio, e come “Zampa Solidale” sia un sostegno concreto al loro operato.

Il presidente della Consulta, Emanuele Occhipinti, ha evidenziato che la raccolta rappresenta un gesto di solidarietà rivolto a chi spesso non ha voce, come gli animali, e un modo per consolidare valori condivisi di cura e attenzione all’ambiente e al mondo che ci circonda. La coordinatrice della commissione giovanile per le Periferie, Contrade, Animali e Ambiente, Roberta Raniolo, ha aggiunto che l’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare la sensibilità verso gli animali in un aiuto concreto, costruendo una cultura di gentilezza e responsabilità.

Punti di raccolta in città

I cittadini potranno portare le donazioni nei punti aderenti, tra cui negozi di animali e attività locali, garantendo che il cibo e il materiale raccolto raggiungano chi si prende cura degli animali sul territorio. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza, contribuendo a sostenere colonie feline e cani reimmessi che necessitano di cure e attenzione quotidiana.

