Ragusa si accende con la Wacky Races: sfida tra auto fatte a mano e spettacolo in strada

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Ragusa si prepara a vivere una giornata di festa, creatività e spettacolo con il ritorno della Wacky Races, giunta alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 6 giugno, quando il viale dei Platani si trasformerà in un circuito a cielo aperto dedicato ai bolidi artigianali più originali della Sicilia.

L’evento, ormai diventato un punto di riferimento per il quartiere Sacro Cuore e per l’intera città, vedrà la partecipazione di dodici equipaggi provenienti non solo da Ragusa, ma anche da Chiaramonte, Vittoria, Acate, Caltagirone e Acireale. Una sfida che unisce ingegno, ironia e spirito di comunità.

Il via della gara è previsto per le 19.00. Il percorso, interamente in discesa e chiuso al traffico per l’occasione, sarà arricchito da chicane, ostacoli e passaggi tecnici pensati per rendere la competizione ancora più spettacolare e divertente. Le auto, rigorosamente costruite a mano, saranno come sempre il vero cuore dello spettacolo: mezzi eccentrici, coloratissimi e ispirati a personaggi dei cartoni animati e icone della cultura pop.

Attorno alla gara si svilupperà un’intera giornata di eventi. Già dalle 16.00 prenderà il via “Bicyclando in Platani”, la passeggiata in bicicletta aperta a tutti lungo le strade del quartiere. A seguire tornerà anche l’iniziativa “Giochi in 500”, realizzata in collaborazione con il Fiat 500 Club Italia – coordinamento di Ragusa, con la presenza delle iconiche vetture d’epoca che ogni anno attirano appassionati e curiosi.

Non mancherà anche lo spazio gastronomico, con la possibilità di degustare panini con salsiccia e prodotti tipici, trasformando l’evento in una vera festa di quartiere.

«Ci aspettiamo una grande partecipazione – ha dichiarato il parroco del Sacro Cuore, don Marco Diara –. Ogni equipaggio interpreta la gara con spirito creativo e divertente. È un momento importante per la comunità, che riesce a ritrovarsi tra gioco, socialità e condivisione».

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