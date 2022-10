Ragusa scende in piazza contro il caro bollette. La protesta. FOTO

E’ iniziata stamani la grande protesta di Ragusa contro il caro bollette che sta mettendo in ginocchio le imprese del territorio, le famiglie e gli enti.

A piazza Matteotti, i vertici della CNA (ma non solo), hanno iniziato stamani l’azione di protesta contro quella che sarà sicuramente la piaga di questo inverno 2022.

Le imprese non possono andare avanti così ancora per molto. Sono tante, infatti, quelle che hanno già abbassato le saracinesche perché le bollette sono diventate troppo care. La Cna sta cercando di supportare le aziende ma finora non è stata ancora trovata una soluzione valida al problema.

Non ci sono dubbi sul fatto che non si possa più attendere che arrivino provvedimenti, si è già in ritardo perché dopo la boccata d’ossigeno della stagione estiva, adesso le imprese stanno soffrendo maledettamente.

Alla manifestazione ha aderito anche l’Ente comune di Comiso. Il caro bolletta, infatti, rischia di diventare una “voce” del bilancio comunale e potrebbe pregiudicare anche l’economia degli enti come, appunto, i comuni. Secondo le stime di ConfCommercio, rese note pochi giorni fa, il caro bollette potrebbe far chiudere, entro la fine dell’anno, un centinaio di imprese solo nella provincia di Ragusa.