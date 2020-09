Ragusa sarà una tappa del Tour SIC2SIC; in bici attraverso la Rete Natura 2000 - Ragusa Oggi

Ragusa sarà una tappa del Tour SIC2SIC; in bici attraverso la Rete Natura 2000

Il Comune di Ragusa ospita giovedì 17 settembre, alle ore 19, presso il City, all’interno nell’area a verde ubicata nel Parco Giovanni PAolo II di via Natalelli, un incontro pubblico per la presentazione del Tour ciclistico in Sicilia del Progetto Life Sic2Sic. All’evento saranno presenti gli esperti ambientali dell’Ispra e dei responsabili locali della Rete Natura 2000 siciliana.

Nel corso dell’incontro saranno proiettati i video realizzati da Life Sic2Sic durante i due anni di viaggio in bicicletta attraverso la Rete Natura 2000 italiana, effettuato in 6 regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Sardegna, Piemonte e Puglia). L’incontro sarà anche l’occasione per discutere sui temi delle politiche locali per la mobilità sostenibile, della promozione del turismo lento, delle opportunità offerte dalla risorse ambientali del territorio e delle esigenze di conservazione di tali risorse.

I ciclisti del Tour Sic2Sic in Sicilia, partito il 9 settembre da Trapani, giungeranno a Ragusa per la loro ottava tappa il 17 settembre. In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana” stanno percorrendo il Paese con l’obiettivo di raccontare il valore della biodiversità e della sostenibilità ambientale attraverso 100 percorsi ciclistici organizzati in sette regioni, scelte per le loro caratteristiche di rappresentatività degli habitat naturali.

Il Comune di Ragusa ha deciso di sostenere l’iniziativa che sarà l’occasione per le istituzioni locali e la cittadinanza di confronto con gli esperti del progetto per condividere l’esperienza Sic2Sic, i risultati raggiunti e le opportunità di sviluppo territoriale della mobilità sostenibile, del turismo verde e della valorizzazione economica e sociale di Natura 2000.