Ragusa saluta per l’ultima volta Enrico Gulino

Si celebrano stamani, nella chiesa del Sacro Cuore di Ragusa, i funerali del giovane Enrico Gulino, morto prematuralmente all’età di 24 anni. Ad officiare il rito funebre, don Marco Diara. In centinaia, stamani, hanno voluto tributare l’ultimo saluto ad un giovane che ha terminato in modo così prematuro il proprio cammino terreno, un giovane di belle speranze, studioso di alta moda a Milano, che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuto. Figlio di un vigile del fuoco di Ragusa, il Corpo ha voluto rendere omaggio a lui e alla sua famiglia con la loro presenza in chiesa.

L’intera comunità di Ragusa in lutto

Anche l’amministrazione comunale di Ragusa, tramite il sindaco Peppe Cassì, ha espresso profondo dolore per la scomparsa del giovane con questo post: “Mi unisco al dolore per la scomparsa del giovane Enrico che ha lasciato attonita la nostra comunità. A nome mio e dell’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Ieri sera, in segno di lutto e rispetto, d’intesa con gli organizzatori e gli amici di Enrico, è stato annullato il Christmas student party previsto in piazza San Giovanni, spostato al 30 dicembre. Un gesto simbolico ma dal grande valore umano.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata