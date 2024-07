Ragusa saluta per l’ultima volta don Nunzio Scrofani

Questa mattina, presso la Cattedrale di Ragusa, si sono tenuti i funerali di don Nunzio Scrofani, sacerdote della diocesi di Ragusa, scomparso all’età di 82 anni. La Santa Messa è stata presieduta da Mons. Roberto Asta, Vicario Generale della diocesi, e concelebrata da Don Giuseppe Antoci e Don Giovanni Cavalieri.

Il Vicario Generale ha dedicato una commovente omelia a don Nunzio Scrofani, ricordando la sua lunga e devota carriera ecclesiastica. Don Nunzio, nato a Ragusa il 16 settembre 1941, entrò nel Seminario Vescovile di Ragusa nel 1957 e fu ordinato presbitero il 15 agosto 1965 da Mons. Francesco Pennisi.

Chi era Don Nunzio Scrofani

Durante il suo servizio pastorale, don Nunzio ha ricoperto ruoli significativi in diverse parrocchie: vicario parrocchiale nelle parrocchie di S. Giovanni Battista a S. Croce Camerina (1965-1974), S. Giorgio a Ragusa (1974-1979), e in seguito nelle parrocchie di Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe a Giarratana e Beata Maria Vergine di Lourdes in Contrada S. Giacomo-Bellocozzo (1979-1980). Il 28 giugno 1980 è stato nominato parroco della Beata Maria Vergine di Lourdes, dove ha dedicato 27 anni al servizio della comunità di S. Giacomo-Bellocozzo. Dal 2007, ha servito come cappellano della Casa di Riposo Beata Maria Schininà, impegnandosi con generosità nella preghiera e nell’ascolto delle confessioni fino alla fine delle sue forze.

Il Vicario Generale ha sottolineato l’amore di don Nunzio per il bel canto e la musica, che ha continuato a coltivare fino alla fine. La sua sensibilità pastorale, unita a una semplicità di vita e a una spiritualità genuina, ha testimoniato un’autentica dedizione al servizio di Dio e dei fedeli. La sua vita è stata un esempio di amore umile e gioia profonda.

Il Vescovo Giuseppe, attualmente in visita pastorale in Madagascar, ha inviato un messaggio di ricordo, esprimendo il suo apprezzamento per la spiritualità e la dedizione di don Nunzio. Un confratello ha condiviso il suo ricordo sui social, lodando la vita di don Nunzio come un inno alla bellezza divina e un richiamo alla riscoperta della vera missione sacerdotale.

La comunità di Ragusa e tutti coloro che hanno conosciuto don Nunzio Scrofani lo ricorderanno per il suo servizio instancabile e la sua luminosa testimonianza di fede.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata