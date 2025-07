Ragusa riparte dagli uffici: nuove assunzioni per rilanciare i servizi

Per troppo tempo la risposta è stata sempre la stessa: «Non c’è personale». Negli uffici comunali, davanti alle richieste dei cittadini, in troppe situazioni. Adesso il Comune di Ragusa prova a cambiare passo. E lo fa con i fatti: nuove assunzioni, nuovi operatori, nuovi servizi.

Il sindaco Peppe Cassì non usa mezzi termini: «È una risposta insopportabile. Eppure è quella che siamo stati costretti a dare a lungo. Ma oggi, grazie alla solidità economica che ci siamo guadagnati e alla gestione oculata dei bilanci, possiamo finalmente permetterci di rimettere mano alla macchina amministrativa».

I numeri del rilancio

Il Comune annuncia sette nuovi vigili stagionali, già operativi e attivi fino al mese di ottobre. A loro si aggiungono quattro operai a tempo determinato per un anno e, soprattutto, un funzionario amministrativo assunto a tempo indeterminato per rafforzare lo stesso Ufficio del Personale, motore della futura riorganizzazione.

«Stiamo sanando un vuoto profondo – spiega l’assessore al personale, Catia Pasta –. Dopo anni di blocchi e pensionamenti, ripartiamo. Non possiamo risolvere tutto in un giorno, ma ogni nuovo ingresso è un passo avanti concreto. Oggi diamo il benvenuto a nuove figure che saranno a servizio di tutta la città».

Una macchina comunale da ricostruire

La carenza di personale è stata uno dei nodi più gravi per il Comune di Ragusa. Anni di assunzioni congelate e uscite per pensionamento hanno ridotto gli organici ai minimi storici, compromettendo la qualità e la tempestività dei servizi pubblici. In molti uffici, i dipendenti rimasti hanno dovuto fare i conti con carichi insostenibili.

Ma ora il clima sembra cambiare. Con i bilanci approvati regolarmente da sei anni consecutivi e una gestione finanziaria giudicata solida, Palazzo dell’Aquila può permettersi di guardare avanti. E di investire sulle persone.

La strada è ancora lunga, ma la direzione è tracciata. Nuove assunzioni sono previste anche nei prossimi mesi. L’obiettivo: ricostruire una pubblica amministrazione più presente, più reattiva, più vicina ai cittadini.

