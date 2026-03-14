Ragusa regina su Rai 1: il “miracolo” di Marina e degli Iblei incanta Linea Verde

Una cartolina di luce, sport e inclusione. Su Rai 1 la puntata stamani di Linea Verde Illumina, e per quaranta minuti la Sicilia Orientale ha mostrato al resto d’Italia perché il nostro territorio è diventato il punto di riferimento per il “turismo lento” e lo sport all’aria aperta.

IL GRAN FINALE A MARINA: IL RUGBY CHE ABBATTE LE BARRIERE

Il momento più emozionante per noi ragusani è stato senza dubbio il finale. Le telecamere di Rai 1, guidate dal conduttore Francesco Gasparri, sono sbarcate sulla spiaggia del Porto Turistico di Marina di Ragusa, trasformata per l’occasione in un suggestivo campo da rugby sulla sabbia.

Insieme al campione Andrea Lo Cicero, i riflettori si sono accesi sui veri protagonisti della giornata: i ragazzi del CSR e i mini giocatori del Ragusa Rugby. Non è stata solo una dimostrazione sportiva, ma una lezione di vita: il “beach rugby integrato” ha mostrato a tutta Italia come lo sport a Marina sia sinonimo di inclusione reale, comunità e gioia condivisa.

DA LICODIA EUBEA ALLA “BAROCCA”: GLI IBLEI IN BICICLETTA

Prima di arrivare al mare, il viaggio di Linea Verde ha attraversato il cuore degli Iblei. Da Licodia Eubea, con il progetto “Bici in Comune”, la narrazione si è spostata verso il Lago Dirillo, un gioiello troppo spesso dimenticato che oggi è apparso in tutta la sua bellezza selvaggia, perfetto per la pesca sportiva e il trekking.

Ma è stato il momento della “Barocca” a far battere il cuore agli appassionati: la ciclostorica che attraversa i nostri borghi ha restituito alla bicicletta il suo sapore antico, unendo la fatica sportiva alla bellezza mozzafiato dei paesaggi iblei.

UN TERRITORIO “INFRASTRUTTURA NATURALE”

Dallo Stretto di Messina fino all’Etna, dove Jury Chechi ha raccontato l’equilibrio tra uomo e natura, il filo conduttore è stato chiaro: la nostra terra è un’unica, enorme infrastruttura naturale per il benessere.

Vedere Marina di Ragusa e il suo porto turistico brillare sul primo canale nazionale è stata la conferma di un lavoro di promozione che sta dando i suoi frutti. Non è stata solo televisione; è stata la celebrazione di un modo di vivere — quello ibleo — fatto di aria pulita, sport inclusivo e mobilità sostenibile.

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