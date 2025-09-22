Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia […]
Ragusa: record di donazioni di sangue nella giornata in memoria del giudice Livatino
22 Set 2025 12:29
Un grande successo nel Ragusano per la giornata speciale dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, svoltasi domenica 21 settembre 2025. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal DASOE (Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico), aveva l’obiettivo di sensibilizzare la comunità alla cultura della donazione e ha registrato risultati straordinari.
Numeri record per la provincia di Ragusa
Sono state raccolte 297 donazioni di sangue nelle sezioni AVIS aderenti e registrate 18 nuove iscrizioni di aspiranti donatori. Rispetto alla stessa giornata del 2024, quando le donazioni erano state 166, si tratta di un incremento dell’80%, un vero e proprio record per la provincia.
Una comunità sempre più sensibile alla donazione
Le associazioni e gli operatori sanitari coinvolti hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione straordinaria. Il sangue resta un bene prezioso e insostituibile, che può essere garantito solo grazie alla generosità dei donatori. Con questo risultato, la provincia di Ragusa si conferma tra le prime in Sicilia per capacità di mobilitazione e sensibilità verso la donazione.
