Ragusa: record di donazioni di sangue nella giornata in memoria del giudice Livatino

Un grande successo nel Ragusano per la giornata speciale dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, svoltasi domenica 21 settembre 2025. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal DASOE (Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico), aveva l’obiettivo di sensibilizzare la comunità alla cultura della donazione e ha registrato risultati straordinari.

Numeri record per la provincia di Ragusa

Sono state raccolte 297 donazioni di sangue nelle sezioni AVIS aderenti e registrate 18 nuove iscrizioni di aspiranti donatori. Rispetto alla stessa giornata del 2024, quando le donazioni erano state 166, si tratta di un incremento dell’80%, un vero e proprio record per la provincia.

Una comunità sempre più sensibile alla donazione

Le associazioni e gli operatori sanitari coinvolti hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione straordinaria. Il sangue resta un bene prezioso e insostituibile, che può essere garantito solo grazie alla generosità dei donatori. Con questo risultato, la provincia di Ragusa si conferma tra le prime in Sicilia per capacità di mobilitazione e sensibilità verso la donazione.

