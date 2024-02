Ragusa quarta provincia dell’Isola per numero di incidenti, Rc auto su del 37,7%

Nella puntuale raffica di aumenti che viene registrata all’inizio di ogni anno, c’è anche l’assicurazione dei mezzi di trasporto privati. A causa degli incidenti dichiarati nel 2023 oltre 51.000 automobilisti siciliani vedranno peggiorare la propria classe di merito e quest’anno dovranno pagare l’aumento del costo dell’Rc auto. Il dato emerge dall’analisi di un campione di circa 68mila preventivi raccolti nell’isola dall’Osservatorio di Facile.it tra novembre e dicembre 2023. E dire che proprio a dicembre scorso per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia occorrevano, in media, 611,75 euro, vale a dire il 32,2% in più rispetto a dodici mesi prima. Ragusa è la quarta provincia dell’Isola nella percentuale di guidatori che hanno denunciato un sinistro per colpa nel 2023.

A dicembre scorso, nel ragusano la media delle migliori tariffe Rc auto è stata di 593,60 euro (+37,7% rispetto a un anno prima). Nel ragusano il premio assicurativo dell’Rc auto rimane inferiore, nella media, a quello della Sicilia (611,75 €, +32,2%) e dell’Italia (618,55 €, +35%), nonostante l’aumento superiore registrato in percentuale.

I dati provincia per provincia

Analizzando il campione su base provinciale emerge che Caltanissetta è la provincia che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2023, hanno denunciato un sinistro con colpa (2,57%) e che, quindi, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, di conseguenza, salire il costo dell’Rc auto. Seguono nella graduatoria regionale le province di Palermo (2,30%), Messina (2,26%), Ragusa (2,20%) e, a brevissima distanza, Siracusa (2,19%).

Valori inferiori alla media regionale, invece, per Catania (2,13%) ed Agrigento (2,05%). Chiudono la classifica siciliana Trapani (1,46%) ed Enna, area dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,44%). A livello regionale il 2,14% degli automobilisti siciliani ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,33%).

Chi vedrà peggiorare la classe di merito

Secondo l’analisi di Facile.it, a peggiorare la propria classe di merito sarà il 2,43% del campione femminile ed il 2,00% di quello maschile.

Analizzando, invece, la professione dell’assicurato emerge come i pensionati siano risultato essere la categoria che, in percentuale, hanno dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,63%) e che quindi vedranno aumentare il premio Rc auto. Seguono gli impiegati in azienda (2,61%) e i disoccupati (2,14%). Di contro, sono gli appartenenti alle forza armate coloro che, sempre percentualmente, hanno dichiarato nel corso del 2023 meno sinistri con colpa (1,29%).

© Riproduzione riservata