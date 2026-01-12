Ragusa punta sulla formazione green: nasce il Master per i manager della sostenibilità e dell’internazionalizzazione

Ragusa diventa sede del primo Master universitario di I livello dell’Università di Catania dedicato alla formazione di figure manageriali capaci di guidare le imprese nei processi di sostenibilità e apertura ai mercati internazionali. Si tratta del Master in Management della sostenibilità e dei processi di internazionalizzazione d’azienda (MASPI), per il quale è possibile presentare domanda di ammissione fino alle ore 12 del 15 gennaio attraverso il Portale Studenti Unict.

Il nuovo percorso post-laurea, promosso dal Dipartimento di Economia e Impresa e coordinato dalla prof.ssa Agata Matarazzo, nasce per rispondere a una domanda sempre più pressante del mondo produttivo: quella di professionisti in grado di integrare competitività economica, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. Un’esigenza particolarmente sentita in un contesto in cui le imprese sono chiamate a ripensare modelli organizzativi, strategie di crescita e sistemi di rendicontazione.

Il Master è rivolto sia ai neolaureati triennali – in particolare a chi proviene dal corso in Management delle imprese per l’economia sostenibile attivo a Ragusa – sia a laureati in discipline economiche, giuridiche e politico-sociali che intendano acquisire competenze avanzate su temi oggi centrali come economia circolare, gestione del rischio ambientale, rendicontazione non finanziaria e nuovi modelli di business sostenibile.

Obiettivo del MASPI è la formazione di figure professionali altamente qualificate, tra cui il Sustainability and Control Manager, ruolo sempre più centrale nei moderni assetti di governance aziendale. Professionisti capaci di supportare le imprese nelle scelte di investimento orientate alla green economy e di accompagnare i processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi, con una visione strategica e multidisciplinare.

Le attività formative prenderanno il via a febbraio 2026 e si concluderanno a gennaio 2027, per una durata complessiva di 12 mesi e 60 CFU. Il percorso, riservato a un massimo di 30 partecipanti selezionati, prevede lezioni frontali, project work e tirocini presso enti pubblici e privati. Tra i partner figurano il Comune di Ragusa, l’ODCEC di Ragusa, Rina Services, ENEA, la Banca Agricola Popolare di Sicilia e numerose imprese del territorio.

Elemento distintivo del Master è l’approccio fortemente operativo, garantito da un corpo docente che affianca accademici Unict a professionisti di alto profilo. Un’impostazione pensata per offrire ai partecipanti strumenti concreti e competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Con l’attivazione del Master MASPI, l’Università di Catania rafforza la presenza accademica nel territorio ibleo e contribuisce a consolidare Ragusa come polo di riferimento per la formazione manageriale e l’economia sostenibile nel Mezzogiorno, valorizzando il legame tra università, istituzioni e sistema produttivo.



