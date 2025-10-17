Ragusa Prossima lascia la maggioranza Cassì: “Infranto il patto civico con la città”. Massari non ha ancora presentato le dimissioni

Il movimento Ragusa Prossima rompe con l’amministrazione guidata dal sindaco Peppe Cassì.

Con una nota diffusa oggi, il direttivo del movimento ha annunciato la decisione di disimpegnarsi dalla maggioranza, una scelta che – come si legge nel documento firmato dalla presidente Lilla Anagni – arriva “con grande rammarico, tristezza e delusione” dopo un dibattito interno “ampio, aperto e libero”.

Secondo Ragusa Prossima, a essere venuto meno sarebbe il doppio patto politico pre-elettorale che aveva rappresentato il fondamento dell’alleanza civica con il sindaco.

“Da una parte – si legge nel documento – il patto con il nostro movimento, centrato sulla definizione di un confine netto con i partiti del centrodestra; dall’altra quello con la città e con gli elettori, basato sul civismo e sulla chiusura a tutti i partiti. Quel patto è stato infranto con l’adesione del sindaco, del vicesindaco, del presidente del consiglio e di altri consiglieri a un partito politico”.

Una rottura che, per il movimento, non poteva restare senza conseguenze. “Può la violazione di questo patto giustificare il nostro disimpegno e l’abbandono di importanti azioni amministrative messe in campo dai nostri rappresentanti? – si chiede Ragusa Prossima – Il movimento ne è convinto, perché in gioco è la credibilità del nostro progetto civico e la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi. Ma è in gioco anche la credibilità della politica e la qualità della democrazia”.

Il gruppo sottolinea come la scelta non rappresenti “il fallimento del civismo”, ma al contrario “la riaffermazione del suo valore”.

“Il civismo autentico – scrive la presidente Anagni – è oggi più che mai una risorsa per la politica e anche per i partiti, perché li richiama a mettere al primo posto l’autonomia delle realtà locali. Ma è soprattutto una risorsa per la nostra comunità ragusana, perché alimenta un patrimonio di etica pubblica e di valori, essenziali per dare senso all’azione amministrativa e contrastare la deriva individualistica del tempo presente”.

Il movimento annuncia infine la convocazione di una conferenza stampa nei prossimi giorni per illustrare nel dettaglio le motivazioni della decisione e i prossimi passi politici. Al momento non risultano presentate le dimissioni dell’assessore Giorgio Massari anche se è questione di ore, al massimo di giorni, visto che appunto ormai è ufficiale, Ragusa Prossima va via dalla maggioranza e dunque anche dalla Giunta comunale.

