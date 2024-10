Ragusa: progetto “Donne Avanti”, cinque percorsi formativi gratuiti riservati alle donne

Il Comune di Ragusa è tra i sostenitori del progetto “Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence”, un’iniziativa selezionata dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale. Questo progetto, presentato dalla Cooperativa Sociale IntegrOrienta Onlus insieme ad altri partner, si rivolge alle donne con l’obiettivo di ridurre il divario di genere nei settori tecnico, scientifico e informatico. L’iniziativa mira a fornire competenze relative alla transizione digitale, all’innovazione tecnologica e all’inclusione lavorativa.

Il progetto offre 5 percorsi formativi di 500 ore ciascuno, suddivisi in tre percorsi professionalizzanti tra cui le partecipanti possono scegliere:

Operatore informatico su dispositivi e reti (300 ore totali, di cui 180 ore in aula e 120 ore di stage);

Cloud administrator & Security Specialist (300 ore totali, di cui 210 ore in aula e 90 ore di stage);

Addetto alla creazione grafica (300 ore totali, di cui 180 ore in aula e 120 ore di stage).

In aggiunta, tutti i percorsi prevedono 200 ore di formazione comune.

Il progetto è rivolto a 150 donne, con i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o straniera;

Residenza in Sicilia;

Stato di disoccupazione o inoccupazione;

Età compresa tra i 34 e i 50 anni.

La partecipazione ai corsi è gratuita. Le candidate potranno scegliere il percorso più adatto alle loro esperienze formative e professionali pregresse, e le competenze acquisite potranno favorire l’accesso al mercato del lavoro grazie alla collaborazione con aziende locali.

L’assessora Elvira Adamo, responsabile per le Politiche per l’inclusione, ha sottolineato come questa iniziativa offra alle donne un’opportunità concreta di acquisire competenze innovative e di tornare nel mondo del lavoro. La formazione e gli stage previsti hanno come obiettivo finale l’assunzione.

Le interessate possono iscriversi utilizzando il modulo disponibile al link: https://bit.ly/donne-avanti-t-a-i. Ulteriori informazioni e la modulistica necessaria possono essere visionate sul sito del Comune di Ragusa al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/1712591.

