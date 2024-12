Ragusa: prorogate al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico in vigore

L’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, Giorgio Massari, ha annunciato un’importante misura introdotta dal Ddl Concorrenza 2024 (legge 193/2024, in vigore dal 18 dicembre 2024), che mira a regolamentare l’uso dei dehors, ovvero le strutture amovibili utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio su suolo pubblico.

Principali novità del Ddl Concorrenza 2024

La legge conferisce al Governo una delega per adottare, entro 12 mesi, un decreto legislativo che riordini le disposizioni normative relative all’uso di spazi pubblici e liberalizzi le procedure per la concessione di aree di interesse culturale o paesaggistico, consentendo l’installazione di dehors da parte di imprese di pubblico esercizio. Le concessioni di suolo pubblico attualmente in vigore vengono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Iniziativa dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale recepirà i contenuti della nuova normativa adottando una delibera di Giunta, che confermerà la proroga delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025 e un avviso pubblico, emanato dalla direzione del Settore VI, attraverso il quale gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore potranno presentare domanda per nuove concessioni o rinnovi.

Implicazioni per gli esercenti

Gli esercenti che desiderano installare o mantenere dehors sulle aree pubbliche, incluse quelle di interesse culturale o paesaggistico, avranno maggiore chiarezza normativa grazie al riordino in arrivo. Accesso agevolato alle concessioni, grazie alle procedure liberalizzate previste dal futuro decreto legislativo. Una proroga immediata fino a fine 2025 per le concessioni già attive.

