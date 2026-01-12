Ragusa più accessibile: consegnata una nuova rampa per disabili in Corso Italia

Un gesto concreto che migliora l’accessibilità e restituisce dignità a uno dei luoghi più rappresentativi della città. FACTA Onlus ha consegnato al Comune di Ragusa una nuova rampa di attraversamento per persone con disabilità, realizzata in Corso Italia, proprio di fronte all’ingresso di Palazzo dell’Aquila, sede istituzionale dell’amministrazione comunale.

L’intervento rappresenta un passo significativo verso l’abbattimento delle barriere architettoniche nel centro cittadino e nasce dalla collaborazione virtuosa tra associazionismo, imprese private e amministrazione pubblica.

Un intervento realizzato grazie all’impegno di un’impresa locale

La realizzazione della rampa è stata resa possibile grazie ad una ditta di Monterosso Almo, che ha deciso di intervenire dopo essere stata informata da FACTA Onlus dell’assenza di un attraversamento pedonale adeguato in un punto così centrale e simbolico della città.

L’impresa ha presentato formale richiesta alla Direzione dei Lavori dell’appalto comunale in corso per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ottenendo l’autorizzazione a realizzare l’opera a proprie spese e a donarla successivamente al Comune di Ragusa.

A dare notizia dell’iniziativa è stato il Circolo Sud Chiama Nord di Ragusa.

FACTA Onlus: “Disponibili a nuove collaborazioni”

Soddisfazione è stata espressa anche da FACTA Onlus, che conferma la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale per segnalare ulteriori criticità e contribuire alla definizione di soluzioni pratiche e sostenibili per l’eliminazione delle barriere architettoniche sul territorio.

© Riproduzione riservata