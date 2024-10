Ragusa: per motivi di sicurezza verranno abbattuti gli alberi di via Natalleli, ma saranno ripiantumati

Lo scorso 7 settembre in via Natalelli a Ragusa si è verificato il cedimento naturale di un albero di tiglio, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per eliminare il pericolo di danni a cose o persone. A seguito di questo episodio, l’Ufficio Verde pubblico ha ritenuto necessario richiedere una consulenza agronomica per valutare la stabilità dei 15 tigli presenti lungo la via.

La relazione, ricevuta il 20 settembre, ha evidenziato che alcuni alberi di tiglio e un pino hanno ormai esaurito il loro indice di sicurezza naturale, e pertanto è stato deciso di procedere al loro abbattimento. In un’ottica di rigenerazione urbana, gli alberi abbattuti verranno successivamente ripiantati.

Gli alberi saranno ripiantumati

Pur riconoscendo la difficoltà emotiva legata a questo tipo di intervento, l’amministrazione ha ritenuto prioritario garantire la sicurezza dei cittadini. La ripiantumazione consentirà di ristabilire il verde lungo via Natalelli, restituendo quanto prima ossigeno e bellezza a questa zona.

