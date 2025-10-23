Ragusa, paziente oncologico senza esame da oltre un anno: la denuncia

Una nuova segnalazione arriva dal Comitato Civico Articolo 32, presieduto da Rosario Gugliotta, che denuncia un presunto abuso ai danni di un paziente oncologico da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Il caso riguarda un paziente affetto da patologia tumorale, titolare di esenzione 048, al quale sarebbe stata negata la possibilità di prenotare, in tempi ragionevoli, alcuni accertamenti strumentali essenziali.

A sollevare la questione è la madre del paziente, che si è rivolta al Comitato e ha raccontato di trovarsi in gravissime difficoltà economiche, non potendo più permettersi di sostenere privatamente le spese per garantire al figlio le cure necessarie.

Secondo quanto riferito, le prestazioni prescritte rientrano nella categoria “programmabili”, per le quali la normativa nazionale prevede un tempo massimo di 120 giorni per l’erogazione. Tuttavia, la donna sostiene di essersi sentita rispondere che non vi sarebbe alcuna disponibilità neppure entro un anno.

“È scandaloso, se non addirittura illegale, che a fronte di una prescrizione medica definita ‘programmabile’, l’Asp non sia in grado di garantire un esame neppure entro dodici mesi. Una ignobile umiliazione che non ha giustificazione alcuna,”

dichiara Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Articolo 32.

Il Comitato punta il dito non contro il personale degli sportelli, ma contro l’organizzazione generale del sistema sanitario provinciale. Gugliotta parla di una “abissale inadeguatezza del servizio prenotazioni”, affidato a personale amministrativo “che non è in grado di valutare la delicatezza e l’urgenza dei casi oncologici”.

“Non intendiamo colpevolizzare gli impiegati,” sottolinea Gugliotta, “ma chi non è capace – o non vuole – organizzare un servizio efficiente che consenta di dare priorità alle richieste dei pazienti oncologici.”

Il Comitato Civico Articolo 32 fa sapere di essere al lavoro su un dossier dettagliato riguardante i disservizi e gli abusi che colpiscono i malati oncologici nella provincia di Ragusa. Il documento, una volta completato, sarà reso pubblico e – assicura Gugliotta – “i vertici dell’Asp saranno chiamati a risponderne davanti all’opinione pubblica e non solo”.

Il Comitato ricorda anche che è sempre possibile segnalare problemi e disservizi chiamando il numero: 379 2984907.

