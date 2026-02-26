Ragusa, mammografie gratuite per le donne: arriva la clinica mobile contro il tumore al seno

A Ragusa la prevenzione diventa concreta e accessibile. Grazie alla collaborazione tra S.T.E.I., l’Associazione Green Future for Life e PrevenGo, prende il via un’iniziativa sociale che offrirà gratuitamente esami diagnostici completi per l’individuazione precoce del tumore della mammella.

Il Comune ha aderito al Piano di Prevenzione “Praeventio Vitam Servare Potest”, un progetto che punta a garantire tempi rapidissimi per la diagnostica e, al tempo stesso, a sollevare le famiglie dai costi delle indagini preventive. Un segnale forte in un ambito, quello della prevenzione oncologica, dove la tempestività può fare la differenza.

Clinica mobile di ultima generazione in città

Una clinica mobile dotata di tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie sarà presente in città per consentire alle donne di effettuare, nella stessa giornata, visita senologica, mammografia, ecografia e referto. Un percorso completo in poche ore, senza spese e senza liste d’attesa.

“Una clinica mobile di ultima generazione, munita di mammografo ed ecografo ad alta definizione, workstation di refertazione e strumenti di teleradiologia – afferma il sindaco Peppe Cassì – potrà eseguire tre livelli di valutazione. Un’opportunità concreta per moltissime donne di verificare il proprio stato di salute e contrastare precocemente eventuali pericoli”.

L’obiettivo è intercettare eventuali segnali di rischio prima che la malattia si manifesti in forma avanzata, aumentando così le possibilità di intervento tempestivo e di guarigione.

Requisiti chiari per accedere alla gratuità

L’iniziativa è rivolta alle donne residenti a Ragusa con un’età compresa tra 35 e 49 anni. Per accedere gratuitamente agli esami è necessario non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi e non essere già inserite nei protocolli di screening del Servizio Sanitario Nazionale, così da non sottrarre posti a chi si sottopone per la prima volta ai controlli.

“Sono molte le donne che potranno sottoporsi ai controlli – spiega l’assessore alla Sanità Giovanni Iacono – perché i requisiti sono pochi e chiari. Basterà prenotarsi tramite la pagina dell’evento che verrà creata ad hoc e presentarsi con tessera sanitaria dieci minuti prima dell’appuntamento per l’accettazione”.

Particolarmente significativo il coinvolgimento delle donne sotto i 50 anni, fascia spesso esclusa dai programmi di screening ordinari.

© Riproduzione riservata