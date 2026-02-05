Ragusa, “Letture d’Evasione”: oltre 60 libri donati alla Casa Circondariale

Solidarietà e cultura si incontrano nella seconda edizione di “Letture d’Evasione – Pagine per liberare la mente”, l’iniziativa che ha portato oltre 60 libri alla Casa Circondariale di Ragusa.

Stamattina, i volumi raccolti tra albi illustrati e testi di narrativa sono stati consegnati ufficialmente alla struttura penitenziaria, permettendo ai detenuti, in particolare ai papà, di leggere e condividere momenti preziosi con i propri figli durante i colloqui settimanali.

L’iniziativa: promossa da Consulta Femminile e Associazione Ci Ridiamo Su

La seconda edizione di “Letture d’Evasione” era stata promossa lo scorso dicembre dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa, insieme all’Associazione di Comicoterapia “Ci Ridiamo Su”, con il patrocinio del Comune di Ragusa – Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali – e la collaborazione del Rotary Club Ragusa.

All’iniziativa hanno partecipato attivamente numerose librerie cittadine.

Oltre 60 libri per creare legami tra papà detenuti e figli

La cittadinanza ha risposto con generosità, donando oltre 60 volumi tra narrativa e albi illustrati, che saranno utilizzati dai detenuti per leggere durante le lunghe giornate in carcere, ma soprattutto per condividere momenti di gioco e lettura con le proprie bambine e i propri bambini.

“L’obiettivo principale dell’iniziativa è creare legami, scambi e relazioni, soprattutto tra papà e figli, anche in un contesto difficile come quello della detenzione”, spiegano gli organizzatori.

Un progetto che unisce cultura, solidarietà e inclusione

“Letture d’Evasione” si conferma così un progetto di grande valore sociale, educativo e culturale. Non solo offre l’opportunità di evasione attraverso la lettura, ma contribuisce anche a rafforzare i rapporti familiari e a promuovere la cultura come strumento di inclusione e di crescita personale.

