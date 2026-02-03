Ragusa, la chiesa del Sacro Cuore torna alla comunità: eventi dal 9 febbraio

Cominceranno lunedì 9 febbraio le celebrazioni in occasione della dedicazione dell’altare e della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, a seguito del completamento dei lavori di restauro che hanno reso l’edificio di culto completamente rinnovato e più funzionale per la comunità.

Lunedì alle 19:30 prenderà il via l’iniziativa “Dedicazione di una chiesa: il rito che rende sacro un luogo”, una catechesi introduttiva alla dedicazione guidata da don Mario Modica, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano. La celebrazione culminante è prevista per venerdì 13 febbraio alle 19:30, con la solenne celebrazione eucaristica e il rito di dedicazione dell’altare e della chiesa, presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.

Sabato 14 febbraio alle 20:30 si terrà la tradizionale festa della comunità in oratorio, mentre domenica 15 febbraio, alle 20:00, la compagnia teatrale “Sacro Cuore” presenterà la commedia “A libretta”. Sabato 21 febbraio, alle 19:30 nel salone parrocchiale, è previsto il grand opening del “Cantiere culturale”, con un concerto in chiesa per arpa, flauto e violino con i maestri Fabio Rizza, Vincenzo Iacono e Marina Zago.

Il parroco, don Marco Diara, ha espresso grande soddisfazione per il completamento dei lavori: “Abbiamo vissuto una fase di passaggio e oggi la chiesa simboleggia il riavvio di un nuovo percorso. Ringrazio tutti, dal vescovo La Placa alla Curia diocesana, dalla comunità al quartiere, dall’architetto Luca Farina alle maestranze, per averci accompagnato in questo percorso non semplice. Adesso stiamo arrivando al taglio del traguardo e c’è grande gioia”.

