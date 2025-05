Ragusa investe sui giovani talenti: nasce l’Albo Comunale degli Artisti under 35

Una città che guarda al futuro non può che partire dalla cultura e dai giovani. Con questo spirito l’Amministrazione comunale di Ragusa ha ufficialmente lanciato l’“Albo dei Giovani Artisti Locali”, un’iniziativa destinata a diventare uno strumento strategico per la valorizzazione della creatività giovanile.

Il progetto, approvato con le delibere di Consiglio Comunale n.72 e n.17, mira a mappare, sostenere e promuovere tutti gli artisti tra i 18 e i 35 anni che vivono o operano in città, offrendo loro occasioni concrete di crescita, visibilità e coinvolgimento in eventi pubblici. Un atto di fiducia verso chi coltiva una passione e merita uno spazio riconosciuto nella propria comunità.

Come funziona l’Albo

L’Albo sarà aperto a tutte le forme artistiche: musica, danza, teatro, scrittura, arti figurative, fotografia, illustrazione e ogni altra espressione riconosciuta a livello nazionale o internazionale. Gli artisti potranno iscriversi individualmente o in forma associata, inviando la domanda via email a ufficio.protocollo@comune.ragusa.it. Documenti richiesti: dati anagrafici e contatti, curriculum vitae, curriculum artistico Le domande potranno essere inviate in qualsiasi momento dell’anno. L’Albo verrà aggiornato due volte l’anno, a marzo e a settembre. Tuttavia, per questa prima fase, il primo aggiornamento straordinario è previsto già per luglio, per le domande pervenute entro il 30 giugno.

Talento in mostra: eventi, mostre, spettacoli

L’Albo non sarà solo una lista. L’obiettivo è fare rete, collegare i talenti locali con associazioni, spazi culturali, festival e rassegne cittadine. L’assessorato lavorerà insieme alla Consulta Giovanile e ad altri enti per creare eventi, promuovere artisti e diffondere cultura.

A completare il quadro, entro fine giugno verrà inaugurata la nuova sede dell’Informagiovani nel centro storico, con una giornata-evento che darà ufficialmente il via a questo nuovo capitolo per i giovani di Ragusa. Tutte le informazioni, l’avviso pubblico e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito del Comune al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-pubblico-per-formazione-albo-comunale-giovani-artisti-locali

