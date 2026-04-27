Pozzallo baciata dalla fortuna: centrato un “9” da 20mila euro al 10eLotto

La fortuna torna a bussare in Sicilia e fa tappa anche a Pozzallo, dove una vincita da 20mila euro al 10eLotto ha acceso l’entusiasmo nella comunità locale. Il colpo fortunato è stato registrato giovedì 23 aprile in Via San Giovanni Battista, dove un giocatore ha centrato un “9” che gli ha garantito il premio.

Il risultato rientra in una tripletta vincente che, tra giovedì e venerdì, ha portato nell’Isola complessivamente 45mila euro, confermando ancora una volta la Sicilia tra le regioni protagoniste delle ultime estrazioni. Continua, insomma, la “corsa” delle città della provincia di Ragusa vero la fortuna.

Tripla vincita in Sicilia: da Avola a Bagheria

Oltre a Pozzallo, la fortuna ha fatto tappa anche ad Avola, in provincia di Siracusa, dove un’altra vincita da 20mila euro è stata centrata venerdì 24 aprile in Via Francesco Azzolini, sempre con un “9”.

A completare il quadro c’è il premio da 5mila euro registrato a Bagheria, in provincia di Palermo, in Via Roccaforte. Una combinazione che conferma la diffusione delle vincite sul territorio regionale.

Attenzione: il gioco può creare dipendenza patologica

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