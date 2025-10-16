“Ragusa in Rosa”: la prevenzione entra nel supermercato con LILT e Despar Sicilia

La prevenzione si fa spazio tra gli scaffali del supermercato, là dove ogni giorno scorre la vita di tutti. È iniziata oggi, all’interno dell’Interspar Le Dune di via Giorgio La Pira a Ragusa, l’iniziativa “Ragusa in Rosa: preveniamo insieme”, promossa da Despar Sicilia (gruppo Ergon) e LILT Ragusa nell’ambito della campagna nazionale “Nastro Rosa” dedicata alla lotta contro il tumore al seno.

Le visite senologiche gratuite, iniziate stamani e in programma fino a domani, venerdì 17 ottobre, hanno registrato il tutto esaurito in poche ore: i 50 posti disponibili, prenotabili tra l’11 e il 15 ottobre, sono andati esauriti quasi subito, segno della grande attenzione dei cittadini verso la prevenzione.

All’interno del punto vendita, un’area dedicata e riservata accoglie le donne per le visite gratuite e i colloqui informativi, offrendo un’esperienza di sanità di prossimità in un contesto familiare e accessibile.

“Portare la prevenzione dentro un supermercato è qualcosa di inedito, ma anche di naturale – ha spiegato Concetta Lo Magno, responsabile area marketing di Ergon –. Il supermercato è un luogo di incontro e socialità. Qui possiamo parlare alle persone in modo diretto, rompendo barriere e imbarazzi. Per noi è un modo concreto di fare impresa con valore sociale”.

Oltre alle due giornate di visite gratuite, Despar Sicilia ha donato oltre 100 tessere annuali LILT alle proprie clienti e collaboratrici, offrendo così la possibilità di accedere gratuitamente a controlli e visite di prevenzione per un anno.

La presidente Maria Teresa Fattori della LILT Ragusa ha ricordato l’importanza del messaggio: “Ogni anno in Italia si ammalano oltre 53 mila donne di tumore al seno. È la forma di cancro più diffusa ma, grazie ai progressi della ricerca, oggi oltre il 90% dei casi è guaribile. Portare la LILT in un supermercato significa raggiungere le donne nella loro quotidianità. È così che la prevenzione diventa concreta”.

Anche le cassiere del punto vendita hanno indossato le magliette rosa, simbolo della campagna Nastro Rosa, trasformando il supermercato in un luogo di consapevolezza e solidarietà.

Grazie alla collaborazione tra Despar Sicilia, LILT Ragusa e ASP Ragusa, “Ragusa in Rosa” diventa un modello virtuoso di alleanza tra impresa privata, sanità pubblica e associazionismo, capace di trasformare uno spazio commerciale in uno spazio di salute e umanità.

