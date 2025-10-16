La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 prenderà il via lunedì 20 ottobre su tutto il territorio siciliano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate e strutture sanitarie territoriali, mira a proteggere le categorie più vulnerabili dall’influenza stagionale e dalle possibili complicanze. L’ASP di Ragusa […]
“Ragusa in Rosa”: la prevenzione entra nel supermercato con LILT e Despar Sicilia
16 Ott 2025 16:17
La prevenzione si fa spazio tra gli scaffali del supermercato, là dove ogni giorno scorre la vita di tutti. È iniziata oggi, all’interno dell’Interspar Le Dune di via Giorgio La Pira a Ragusa, l’iniziativa “Ragusa in Rosa: preveniamo insieme”, promossa da Despar Sicilia (gruppo Ergon) e LILT Ragusa nell’ambito della campagna nazionale “Nastro Rosa” dedicata alla lotta contro il tumore al seno.
Le visite senologiche gratuite, iniziate stamani e in programma fino a domani, venerdì 17 ottobre, hanno registrato il tutto esaurito in poche ore: i 50 posti disponibili, prenotabili tra l’11 e il 15 ottobre, sono andati esauriti quasi subito, segno della grande attenzione dei cittadini verso la prevenzione.
All’interno del punto vendita, un’area dedicata e riservata accoglie le donne per le visite gratuite e i colloqui informativi, offrendo un’esperienza di sanità di prossimità in un contesto familiare e accessibile.
“Portare la prevenzione dentro un supermercato è qualcosa di inedito, ma anche di naturale – ha spiegato Concetta Lo Magno, responsabile area marketing di Ergon –. Il supermercato è un luogo di incontro e socialità. Qui possiamo parlare alle persone in modo diretto, rompendo barriere e imbarazzi. Per noi è un modo concreto di fare impresa con valore sociale”.
Oltre alle due giornate di visite gratuite, Despar Sicilia ha donato oltre 100 tessere annuali LILT alle proprie clienti e collaboratrici, offrendo così la possibilità di accedere gratuitamente a controlli e visite di prevenzione per un anno.
La presidente Maria Teresa Fattori della LILT Ragusa ha ricordato l’importanza del messaggio: “Ogni anno in Italia si ammalano oltre 53 mila donne di tumore al seno. È la forma di cancro più diffusa ma, grazie ai progressi della ricerca, oggi oltre il 90% dei casi è guaribile. Portare la LILT in un supermercato significa raggiungere le donne nella loro quotidianità. È così che la prevenzione diventa concreta”.
Anche le cassiere del punto vendita hanno indossato le magliette rosa, simbolo della campagna Nastro Rosa, trasformando il supermercato in un luogo di consapevolezza e solidarietà.
Grazie alla collaborazione tra Despar Sicilia, LILT Ragusa e ASP Ragusa, “Ragusa in Rosa” diventa un modello virtuoso di alleanza tra impresa privata, sanità pubblica e associazionismo, capace di trasformare uno spazio commerciale in uno spazio di salute e umanità.
