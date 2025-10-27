Ragusa guarda in alto: niente extraterrestri, solo Elon Musk che lancia satelliti

Ieri sera, intorno alle 19:00, numerosi cittadini di Ragusa hanno segnalato l’avvistamento di un oggetto volante luminoso nel cielo della città. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, il fenomeno si è distinto per movimenti lineari e luminosità intensa, catturando l’attenzione di molte persone che lo hanno osservato per diversi minuti.

Uno dei presenti, intento a fotografare il cielo, è riuscito a immortalare il passaggio in alcuni scatti, documentando visivamente l’evento. Il nostro lettore, ci ha inviato la foto che vi mostriamo.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, il fenomeno potrebbe essere legato a un lancio di SpaceX, in particolare un razzo vettore che mette in orbita i satelliti Starlink, la costellazione satellitare privata che fornisce connessione internet globale.

Cosa sono i satelliti Starlink

La costellazione Starlink è composta da centinaia di satelliti a bassa orbita terrestre lanciati dalla compagnia privata di Elon Musk, SpaceX, per fornire connettività internet anche in aree remote. Ogni lancio viene effettuato tramite un razzo vettore, visibile a occhio nudo nelle prime fasi della missione, spesso come una lunga scia luminosa nel cielo notturno.

Reazioni e curiosità

I residenti hanno condiviso sui social foto e video dell’oggetto luminoso, commentando la straordinaria visibilità e la spettacolarità del fenomeno. Gli esperti di astronomia e gli appassionati di osservazione del cielo confermano che tali avvistamenti sono comuni nei giorni dei lanci, ma rappresentano sempre un fenomeno affascinante, spesso frainteso come oggetto volante non identificato.

Si ringrazia per la foto Giovanni Migliorisi

© Riproduzione riservata