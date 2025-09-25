Ragusa: giovane di 21 anni minaccia poliziotti, arrestato in centro storico

Una serata in centro storico a Ragusa finita con un arresto per pubblico ufficiale. La polizia ha arrestato un giovane di 21 anni, responsabile dei reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo che una volante è stata richiamata dagli schiamazzi di un gruppo di giovani.

L’intervento è avvenuto nella tarda serata nel centro storico del capoluogo, quando gli operatori della volante sono stati richiamati dagli schiamazzi di un gruppo di giovani, tra cui l’arrestato, che si trovava nei pressi di Piazza San Giovanni. Gli agenti hanno tentato di farlo calmare, ma il giovane ha reagito inveendo e minacciando gli operatori, arrivando persino a spingere uno di loro.

Precedenti episodi e porto illegale di arma

Il 21enne era già noto alle forze dell’ordine per un episodio avvenuto due giorni prima nello stesso luogo. In quell’occasione, su richiesta dei militari dell’Esercito Italiano, che presidiano la piazza di notte, il giovane stava minacciando alcuni coetanei con un coltello, senza apparente motivo. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, avevano trovato il coltello in suo possesso e lo avevano denunciato in stato di libertà per porto illegale di arma.

L’arresto e la custodia cautelare

Durante il nuovo controllo, il giovane ha continuato a opporsi all’autorità, motivo per cui è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

