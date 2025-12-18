Un incarico di alto profilo scientifico e istituzionale che porta la sanità della provincia di Ragusa al centro del panorama medico nazionale e internazionale. Gaetano Cabibbo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, è stato nominato membro del Direttivo nazionale della FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, e […]
Ragusa, forza la porta per occupare una casa, poi l’aggressione: 32enne in carcere
18 Dic 2025 10:01
Momenti di forte tensione nella notte a Ragusa, nel quartiere dei Cappuccini, dove un 32enne di origini tunisine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa, con il supporto della Squadra Volanti della Polizia di Stato.
L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che, insospettiti da rumori anomali provenienti da un’abitazione, hanno contattato il numero unico di emergenza 112, temendo un furto in corso.
Porta forzata e uomo asserragliato all’interno dell’immobile
All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo si è chiuso all’interno dell’abitazione, la cui porta d’ingresso risultava visibilmente forzata con arnesi da scasso. Nonostante i ripetuti inviti a uscire e collaborare, il soggetto ha bloccato la porta e si è asserragliato all’interno dell’immobile.
Quando Carabinieri e Polizia hanno tentato di accedere per identificare la persona, il 32enne ha inizialmente finto di collaborare, simulando l’apertura della porta.
L’aggressione con una spranga e l’uso del Taser
Improvvisamente, però, l’uomo ha tentato la fuga, scagliandosi contro il personale intervenuto armato di una spranga di ferro, con la quale ha colpito e ferito due operatori delle forze dell’ordine.
Considerata la pericolosità della situazione e la violenta escalation, i Carabinieri sono stati costretti a fare ricorso al Taser per neutralizzare l’aggressore. L’uomo è stato così bloccato, immobilizzato e ammanettato, evitando conseguenze peggiori.
Coltello nascosto e tentata occupazione dell’abitazione
I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il soggetto, già noto alle forze di polizia, stava probabilmente tentando di occupare abusivamente l’immobile.
Nel corso della perquisizione personale è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico, occultato nei pantaloni.
Alla luce dei fatti, il 32enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per invasione di edifici e porto di oggetti atti ad offendere.
Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
