Ragusa: festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, celebrati gli anniversari sacerdotali

Sono in corso a Ragusa i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Durante la celebrazione di ieri, il vescovo Giuseppe La Placa ha officiato una speciale messa per ricordare alcuni importanti anniversari sacerdotali. Sono stati commemorati i 25 anni di sacerdozio di Don Marco Diara, Don Luigi, Don Luca Tuttobene, e Don Santo Vitale, oltre al 60º anniversario di Don Emanuele Lacognata. Tuttavia, Don Luca Tuttobene e Don Emanuele Lacognata non erano presenti alla cerimonia.

Oggi si conclude la novena in preparazione alla prima processione che si svolgerà domani, 27 agosto. Ecco il programma dettagliato degli eventi.

Lunedì 26 agosto

Ore 9:00: La reliquia di San Giovanni Battista sarà portata alla parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo a Ragusa. Seguirà un momento di preghiera con gli anziani delle case di riposo Villa Garofalo e Villa San Giorgio, situate nel quartiere della parrocchia.

Ore 9:00: Celebrazione eucaristica in Cattedrale.

Ore 18:00: Incontro sul tema “1764: L’annus horribilis per la Chiesa di San Giovanni Battista di Ragusa”.

Ore 18:30: Conferenza sul tema curata dalla professoressa Gaudenzia Fraccavento, presso il Saloncino Padre Tidona, all’ingresso di Via Roma 130.

Ore 19:00: Celebrazione eucaristica presieduta da Don Salvatore Mallemi.

Ore 21:00: Rappresentazione teatrale.

Martedì 27 agosto

Ore 8:00, 12:00 e 18:00: Spari di colpi di cannone e festoso suono delle campane.

Ore 18:00: Processione del simulacro di San Giovanni Battista verso la parrocchia di San Pio X. Al termine, celebrazione eucaristica presieduta da Don Franco Ottone.

Ore 19:00: Celebrazione eucaristica in Cattedrale, presieduta dal Canonico Sacerdote Giovanni Cavalieri.

Ore 21:30: Concerto tributo a Franco Battiato in occasione della festa di San Giovanni Battista.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata