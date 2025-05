Ragusa: degrado a due passi dai bambini

Una villetta comunale che doveva essere un’oasi di svago per i più piccoli è oggi ridotta a un simbolo inquietante di incuria e abbandono. Succede a Ragusa, in via Mongibello, ma non solo. Le immagini parlano chiaro: rifiuti sparsi, vetri rotti, giochi arrugginiti e un tappeto di erbacce incolte che trasforma l’area in un campo minato per chiunque, figuriamoci per dei bambini. Le segnalazioni sono arrivate da cittadini esasperati da questa situazione e l’appello arriva fino all’amministrazione.

Il degrado non si ferma a via Mongibello

Il grido d’allarme non si limita a un singolo quartiere: la stessa scena si ripete nelle aree di sgambamento per cani di via Don Mattia Nobile e via Laila Busacca, abbandonate a loro stesse. E basta farsi una passeggiata in via Dante per trovare cumuli di rifiuti anche in pieno centro.

La segnalazione è stata effettuata dalla consigliera comunale Rossana Caruso e dal consigliere Mario Chiavola che, in questi giorni, aveva effettuato denunce simili per via Leonardo Da Vinci, per gli spazi esterni dell’asilo Nido Patro e per la Scuola di San Giacomo.

