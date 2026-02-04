Ragusa entra nella Commissione del Ministero della Cultura sui premi editoriali

C’è anche Ragusa nella nuova Commissione nominata dal Ministero della Cultura per l’assegnazione dei premi e delle menzioni speciali alle pubblicazioni periodiche di alto valore culturale. Il ministro Alessandro Giuli ha infatti firmato il decreto di nomina dell’organismo incaricato di verificare i requisiti per la concessione dei riconoscimenti, che non prevedono apporto economico.

A rappresentare il territorio ibleo sarà Vicky DiQuattro, direttrice artistica del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, figura di spicco del panorama culturale siciliano. Una nomina che conferma il ruolo sempre più centrale di Ragusa nei circuiti culturali di livello nazionale.

La Commissione, presieduta dal direttore generale della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, svolgerà le proprie attività a titolo gratuito, senza compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese, come specificato nel decreto ministeriale.

Oltre alla DiQuattro, fanno parte dell’organismo personalità provenienti dal mondo accademico, culturale e istituzionale: tra questi Alessandro Campi, professore di Scienza politica all’Università di Perugia; Cristiano Carocci, giornalista e avvocato, già direttore generale del Ministero delle Politiche Agricole; Crescenzo Paolo Di Martino, funzionario archivista del Ministero della Cultura; Dario Evola, professore di Estetica all’Accademia di Belle Arti di Roma; Luca Richeldi, professore ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore; Valdo Spini, già ministro dell’Ambiente e deputato della Repubblica, insieme ad altri studiosi ed esperti di rilievo nazionale e internazionale.

