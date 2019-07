Ragusa e Modica le bellezze siciliane da visitare. La classifica di Marcopolo Tv (Video) - Ragusa Oggi

Ragusa e Modica le bellezze siciliane da visitare. La classifica di Marcopolo Tv (Video)

Marcopolo TV ha stilato la lista dei 50 luoghi da visitare quando si è in vacanza in Sicilia. A guidare la classifica c’è Palermo con il suo interessante itinerario Unesco Arabo Normanno che ingloba anche Monreale e Cefalù. Segue poi Ragusa, Taormina, Agrigento, Cefalù e Modica. In settima posizione Siracusa. Subito dopo Catania, l’Etna e la Scala dei Turchi.

Secondo la TV dedicata ai viaggi la Sicilia è una terra ricca di grandissime ricchezze , di aree marine protette e spiagge da sogno ma anche di storia e monumenti. La Sicilia è un mix di cultura e architettura che si muove tra i normanni, gli aragonesi, fino ai mori, fenici, greci e romani. Per Marcopolo TV il periodo migliore per andare in Sicilia parte da aprile fino ad arrivare a giugno e da settembre a ottobre quando ci sono temperature miti.

Ecco il video di Marcopolo Tv