Ragusa: disservizi idrici lunedì 25 maggio in alcuni quartieri della città. Ecco dove - Ragusa Oggi

Ragusa: disservizi idrici lunedì 25 maggio in alcuni quartieri della città. Ecco dove

Sono previsti per lunedì 25 maggio 2020 a Ragusa, a seguito di un intervento manutentivo urgente ed indifferibile nella condotta di adduzione presso il serbatoio di Contrada Petrulli, alcuni disservizi idrici. L’erogazione dell’acqua verrà sospesa dalle ore 8 alle ore 19 di lunedì 25 Maggio 2020.

A causa di tali lavori sono previsti disservizi presso l’Ospedale Maria Paternò Arezzo, il quartiere Cappuccini, Piazza Libertà, viale del Fante, viale Sicilia, villa Pax, Trivio Cucinello, via Vittorio Alfieri, via G. Bosco, via Risorgimento, via Ing. Migliorisi, via G. Meli e via Marsala.