Ragusa cessa il rapporto con Ast per il trasporto urbano ma niente paura: il servizio non sarà mai interrotto

E’ notizia di qualche giorno fa: il Comune di Ragusa cesserà il rapporto con l’Ast circa il servizio di trasporto pubblico urbano. Ciò non vuol dire che Ragusa non avrà più un servizio di trasporto urbano ma che si procederà ad individuare nuove compagnie che possano prendere il posto di Ast e potenziale le linee urbane.

NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE

Il trasporto pubblico, assicurano sia il sindaco, Peppe Cassì, che l’assessore alla mobilità, Giovanni Gurrieri, continuerà come sembre e non sarà mai interrotto. Attualmente, infatti, si sta lavorando per individuare un nuovo vettore sostituire. Ast, dunque, non sarà più al servizio del trasporto dei ragusani ma per gli amministratori, questa situazione, può essere positiva in quanto offre l’opportunità di migliorare il servizio.

Giovanni Gurrieri, infatti, accarezza l’idea di ripristinare le linee abolite precedentemente mantenendo alcuni mezzi dell’azienda con il principio della reversibilità e al tempo stesso prevedere nuove linee.

“Per fare alcuni esempi: nell’atto di indirizzo già approvato in giunta abbiamo previsto un sistema di collegamenti che renda stabile il servizio navetta per Ibla, un trasporto pubblico interno a Marina e collegamenti per Donnafugata”, spiega Gurrieri.



