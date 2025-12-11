Ragusa celebra Paolo Orsi: una serata dedicata ai “tesori” di Camarina

Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 18.00, il Centro Studi Feliciano Rossitto ospiterà una serata speciale dedicata alla memoria di Paolo Orsi, tra i più influenti archeologi e studiosi del Mediterraneo, nel novantesimo anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Pro Loco Ragusa, Archeoclub d’Italia (sezione di Ragusa), BC Sicilia e Le Fate Editore, vuole rendere omaggio al lavoro straordinario che Orsi svolse nell’area iblea, con particolare attenzione alla colonia greca di Camarina, uno dei siti più ricchi di testimonianze dell’antichità siceliota.

La conversazione di Giovanni Di Stefano: un viaggio tra storia e reperti

Cuore dell’evento sarà la conversazione dell’archeologo ibleo Giovanni Di Stefano, docente dell’Università della Calabria e dell’Università di Roma Tor Vergata, che guiderà il pubblico attraverso un’analisi approfondita dedicata a “Paolo Orsi e i ‘tesori’ di Camarina”. Un percorso ricco di riferimenti storici, riflessioni scientifiche e racconti di scavo che restituiranno la portata del lavoro di Orsi, il quale contribuì in modo decisivo alla conoscenza dell’archeologia della Sicilia orientale.

Interventi e contributi per raccontare il genio di Paolo Orsi

La serata sarà arricchita dagli interventi di G. Chessari, M. Papa, V. Piazzese, A. Lo Cascio e A. Gatrione, che offriranno ulteriori spunti e approfondimenti sul valore degli studi orsiniani e sulla rilevanza della ricerca archeologica nel territorio ragusano. La pluralità dei contributi permetterà di tracciare un ritratto completo del grande studioso, restituendo al pubblico la complessità delle sue scoperte, delle sue intuizioni e del suo metodo pionieristico.

