L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
Ragusa celebra Paolo Orsi: una serata dedicata ai “tesori” di Camarina
11 Dic 2025 09:43
Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 18.00, il Centro Studi Feliciano Rossitto ospiterà una serata speciale dedicata alla memoria di Paolo Orsi, tra i più influenti archeologi e studiosi del Mediterraneo, nel novantesimo anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Pro Loco Ragusa, Archeoclub d’Italia (sezione di Ragusa), BC Sicilia e Le Fate Editore, vuole rendere omaggio al lavoro straordinario che Orsi svolse nell’area iblea, con particolare attenzione alla colonia greca di Camarina, uno dei siti più ricchi di testimonianze dell’antichità siceliota.
La conversazione di Giovanni Di Stefano: un viaggio tra storia e reperti
Cuore dell’evento sarà la conversazione dell’archeologo ibleo Giovanni Di Stefano, docente dell’Università della Calabria e dell’Università di Roma Tor Vergata, che guiderà il pubblico attraverso un’analisi approfondita dedicata a “Paolo Orsi e i ‘tesori’ di Camarina”. Un percorso ricco di riferimenti storici, riflessioni scientifiche e racconti di scavo che restituiranno la portata del lavoro di Orsi, il quale contribuì in modo decisivo alla conoscenza dell’archeologia della Sicilia orientale.
Interventi e contributi per raccontare il genio di Paolo Orsi
La serata sarà arricchita dagli interventi di G. Chessari, M. Papa, V. Piazzese, A. Lo Cascio e A. Gatrione, che offriranno ulteriori spunti e approfondimenti sul valore degli studi orsiniani e sulla rilevanza della ricerca archeologica nel territorio ragusano. La pluralità dei contributi permetterà di tracciare un ritratto completo del grande studioso, restituendo al pubblico la complessità delle sue scoperte, delle sue intuizioni e del suo metodo pionieristico.
© Riproduzione riservata