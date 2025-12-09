Ragusa celebra l’Immacolata: processione tra fede, tradizione e spettacolo

Ieri sera Ragusa ha vissuto con intensità la processione in onore dell’Immacolata, ultimo atto di una festa profondamente radicata nella storia cittadina, risalente addirittura al 1743 con la recita dell’atto di affidamento della città alla protezione della Vergine. Partita dalla chiesa di San Francesco in piazza Chiaramonte, nel cuore del quartiere barocco di Ibla, l’uscita del simulacro della Santa Madre di Dio è stata accolta da grida di giubilo e da una pioggia di cartigli bianchi e azzurri, simboli tradizionalmente associati alla Vergine e capaci di creare un effetto scenografico di grande impatto.

Il corteo religioso si è snodato lungo le principali vie del centro storico, scandito dalla recita delle preghiere e dalle marce della banda musicale “San Giorgio”, che ha saputo animare i momenti di silenzio e sottolineare la solennità dell’evento. La processione ha richiamato non solo i devoti locali, ma anche numerosi turisti, attratti dallo straordinario passaggio del simulacro. La statua in processione, realizzata agli inizi del ‘900 a Ortisei e restaurata nel 1954, sostituisce quella settecentesca e si caratterizza per un elegante piedistallo ligneo pensato per le uscite esterne, avvenute storicamente due o tre volte l’anno.

Padre Giuseppe Antoci, rettore della chiesa di San Francesco e parroco del duomo di San Giorgio, ha sottolineato durante l’omelia la santità e la purezza di Maria, evidenziando il valore spirituale della tradizione per la comunità. Il corteo ha fatto tappa al duomo per la recita solenne dei Vespri, prima di concludersi in piazza G.B. Odierna con uno spettacolo pirotecnico che ha esaltato la bellezza e la solennità della festa. I fedeli hanno quindi riportato il simulacro in chiesa, dove è stata celebrata la solenne eucaristia presieduta dal parroco e caratterizzata dalla partecipazione e tesseramento dei membri dell’Azione Cattolica delle parrocchie San Giorgio e San Tommaso Apostolo.

