Ragusa celebra la grande lirica con il tributo a Luciano Pavarotti

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Sarà una serata intensa e ricca di emozione quella in programma venerdì 5 giugno alle ore 20.30 presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, nell’ambito della 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”.

Protagonisti del nuovo appuntamento saranno il tenore Francesco Ciotola, conosciuto anche come Francesco Fortes, e la pianista Nadia Testa, con il concerto “Il Sole nella voce che emozionò il mondo”, un omaggio al grande Luciano Pavarotti.

Un viaggio musicale tra lirica, Napoli e Mediterraneo

Il programma della serata guiderà il pubblico attraverso alcune delle pagine più amate del repertorio lirico italiano, accanto a brani della tradizione napoletana e momenti pianistici di grande intensità espressiva.

Un percorso musicale che richiama l’atmosfera dei celebri concerti di Luciano Pavarotti, artista capace di rendere la lirica accessibile a un pubblico vastissimo, abbattendo barriere culturali e generazionali.

Dalla potenza del repertorio verdiano al lirismo pucciniano, fino alle melodie mediterranee, il concerto vuole restituire l’eredità artistica di un tenore che ha fatto della semplicità e dell’emozione il suo segno distintivo.

Le parole della direzione artistica

La direttrice artistica Diana Nocchiero sottolinea il valore simbolico dell’omaggio: Pavarotti non è stato soltanto una voce straordinaria, ma un ponte tra mondi diversi, capace di avvicinare milioni di persone alla musica lirica.

Secondo la direzione artistica, il concerto rappresenta un tributo autentico, in grado di unire memoria, emozione e qualità musicale in un’unica esperienza condivisa.

Gli artisti protagonisti della serata

Il tenore Francesco Ciotola, artista dalla formazione solida e internazionale, si è perfezionato con importanti maestri e ha collaborato con istituzioni prestigiose come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel corso della sua carriera si è esibito in numerosi teatri italiani e internazionali, distinguendosi per versatilità e intensità interpretativa.

Al suo fianco la pianista Nadia Testa, diplomata con lode e perfezionatasi con il maestro Aldo Ciccolini, vanta una carriera internazionale che l’ha portata a esibirsi in Europa, America, Africa e Medio Oriente. Artista poliedrica, è anche docente, musicologa e direttrice artistica di festival e rassegne musicali.

Informazioni sul concerto e biglietti

Il concerto avrà inizio alle ore 20.30, con apertura al pubblico dalle ore 20.00. Il biglietto intero è fissato a 10 euro, ridotto a 5 euro per studenti fino a 20 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 8 anni.

La rassegna proseguirà il 17 luglio con un nuovo appuntamento che vedrà protagonista il maestro Pablo Lentini Riva, confermando il prestigio della stagione concertistica “Melodica”.

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