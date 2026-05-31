Giarratana celebra il 2 giugno con musica, convivialità e divertimento al Castello dei Settimo

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Una giornata all’insegna della condivisione, della musica e dello stare insieme in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Martedì 2 giugno 2026 il Castello dei Settimo di Giarratana farà da cornice a “2-Day”, l’iniziativa promossa dal Comune di Giarratana, dalla Consulta Giovanile, dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e dall’Avis Comunale di Giarratana.

L’evento, che si svolgerà nell’affascinante scenario del castello, punta a trasformare la Festa della Repubblica in un’occasione di aggregazione sociale e partecipazione, coinvolgendo giovani, famiglie e visitatori in una lunga giornata di attività all’aria aperta.

Il programma prenderà il via alle ore 12 con il “Pranzo & Grigliata”. Per l’occasione sarà allestita un’area attrezzata con barbecue, tavoli e servizio bar, pensata per consentire ai partecipanti di vivere una giornata immersi nella natura e nella convivialità.

Accanto all’area ristoro sarà predisposta anche una zona relax dedicata al tempo libero e ai momenti di socializzazione, mentre spazio sarà riservato anche ai “Giochi senza frontiere”, iniziativa che promette di coinvolgere i partecipanti con attività ludiche e ricreative.

La musica accompagnerà l’intera manifestazione. Il primo appuntamento è fissato per le 17.30 con il dj set curato da Pronto Indie?, mentre dalle 21.30 la serata entrerà nel vivo con il dj set firmato da Teterico B2B Elia, trasformando il Castello dei Settimo in una location capace di coniugare storia, panorama e intrattenimento.

Lo slogan scelto dagli organizzatori, “Dove la musica incontra il tramonto”, sintetizza perfettamente lo spirito della manifestazione: vivere insieme una giornata di festa in un contesto paesaggistico di grande fascino, lasciandosi accompagnare dalla musica fino alle ore serali.

L’iniziativa rappresenta anche un momento importante di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di Giarratana, offrendo l’opportunità di riscoprire uno dei simboli del paese attraverso un format che unisce socialità, cultura giovanile e promozione del territorio.

Per informazioni e prenotazioni gli organizzatori hanno messo a disposizione i contatti telefonici dedicati, invitando cittadini e visitatori a partecipare a un appuntamento che si preannuncia tra i più coinvolgenti dell’inizio dell’estate iblea.

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