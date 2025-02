Ragusa celebra la Giornata mondiale del Malato e il Giubileo degli Ammalati con le reliquie di Santa Bernadette Soubirous

Domani, 11 febbraio, in occasione della festa della Beata Vergine di Lourdes, si celebreranno la Giornata mondiale del Malato e il Giubileo degli Ammalati. Ad impreziosire questi due eventi, la presenza a Ragusa delle reliquie di Santa Bernadette Soubirous.

Il pellegrinaggio delle Reliquie di Santa Bernadette toccherà alle 8.30 la Chiesa di San Michele, dove alle 9.30 si terrà la celebrazione. Alle 15.30 avrà inizio il pellegrinaggio dalla chiesa di San Michele alla cattedrale San Giovanni Battista e le reliquie saranno portate in processione dai volontari dell’Unitalsi. Alle 16 sarà celebrato il Giubileo degli Ammalati, del Mondo della Sanità e del Volontariato con un Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo monsignor Giuseppe La Placa e animato dalla Corale San Francesco D’Assisi.

Alle 19 le reliquie arriveranno presso la Chiesa Madre San Giorgio Ragusa, dove alle 20 si terrà una veglia di preghiera con gli scritti di Bernadette. Alle 21 le reliquie saranno trasferite presso il Monastero delle Benedettine a Ragusa Ibla.

In preparazione della Giornata mondiale del Malato, le reliquie di Santa Bernadette Soubirous nella giornata di oggi hanno fatto tappa all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Accolte dal cappellano don Giorgio Occhipinti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, le reliquie sono state portate lungo i reparti e, ove è stato possibile, nelle stanze di degenza, dove don Giorgio ha impartito la benedizione agli ammalati, pregato con loro, per loro e per quanti si prendono cura di chi è nella malattia.

«L’esistenza di Bernadette – ha detto – è contrassegnata dalla malattia e dal dolore fisico. Uno dei segni di Lourdes, presenti nel cuore di Maria, sono proprio gli ammalati, specchio del volto di Gesù».

