Ragusa celebra il 17 maggio: diritti, ascolto e consapevolezza per gli adolescenti LGBTQIA+

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia , il Comune di Ragusa organizza il 15 maggio , a partire dalle 17.30 , al Centro Commerciale Culturale di via G. Matteotti 61 , un incontro focalizzato su un tema quanto mai attuale: gli adolescenti LGBTQIA+ .

Un’iniziativa che rientra nella cornice di RE.A.DY – la rete nazionale che associazione enti locali impegnati per l’inclusione e la tutela dei diritti – alla quale Ragusa ha aderito ufficialmente nel 2023 .

“La Giornata del 17 maggio – si legge in una nota della Rete – è una data simbolica e storica: ricorda la decisione dell’OMS nel 1990 di rimuovere l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. È oggi riconosciuta da ONU, UE e Istituzioni locali come momento di consapevolezza e responsabilità civile”.

Un confronto aperto con esperti

A parlare con la cittadinanza, in particolare con giovani, famiglie, docenti e operatori del sociale, saranno professionisti provenienti da diversi ambiti: Denebola Ammatuna , psicologa, psicoterapeuta e sessuologa , Vanni Mezzasalma , medico di medicina generale , Cristina Di Paola , avvocata esperta in diritti civili . Insieme, affronteranno il tema dell’identità e dell’orientamento in età adolescenziale, offrendo strumenti di comprensione , prospettive educative e chiavi di lettura relazionali . “L’ adolescenza non è un passaggio, è un tempo complesso – sottolinea il sindaco Peppe Cassì – in cui il rapporto con la sessualità e con il corpo è profondo ma spesso ostacolato da tabù. Serve uno sguardo ampio , come quello che vuole offrire questo incontro”.



