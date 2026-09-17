Ragusa Calcio, paura in panchina: il vice allenatore finisce in ospedale dopo l’esultanza per il pareggio

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Momenti di apprensione in casa ASD Ragusa Calcio al termine della gara disputata ieri. Durante l’esultanza per il gol del pareggio, il vice allenatore della formazione azzurra è rimasto coinvolto in uno scontro fortuito avvenuto in panchina, riportando un trauma al volto.

A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota pubblicata sui propri canali social. Il tecnico è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale e sottoposto agli accertamenti del caso per un sospetto trauma al setto nasale.

Le sue condizioni, fortunatamente, sono state definite buone. Dal pronto soccorso il vice allenatore ha voluto rassicurare società e tifosi facendosi fotografare con il pollice alzato.

Un piccolo incidente maturato in un momento di grande concitazione, proprio dopo una rete arrivata nel finale e festeggiata con particolare entusiasmo dalla panchina ragusana.

Il Ragusa ha accompagnato il comunicato con un messaggio di vicinanza al proprio tecnico, sottolineando lo spirito di una squadra capace di crederci sino all’ultimo minuto e definendo il risultato ottenuto “un pareggio dal sapore di vittoria, conquistato con il cuore”.

Adesso l’attenzione resta concentrata sull’esito degli accertamenti radiografici, mentre dalla società e dall’ambiente azzurro è arrivato al vice allenatore l’abbraccio e l’augurio di una pronta ripresa.

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