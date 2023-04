Ragusa Calcio interrompe il rapporto con Alessandro Settineri e riaffida la squadra a Raciti

L’Asd Ragusa calcio 1949, d’accordo con il tecnico Alessandro Settineri, ha interrotto il rapporto professionale che vedeva quest’ultimo nel ruolo di responsabile della prima squadra. La società azzurra tiene a precisare che l’interruzione non è stata di natura tecnica, in quanto soddisfatta del lavoro svolto dal mister e dal suo staff, assolutamente in linea con l’obiettivo prefissato al suo arrivo (come testimoniano i dieci punti ottenuti, frutto di una vittoria e sette pareggi oltre al fatto di avere reso impermeabile la difesa che, sotto la gestione di Settineri, è risultata, se non la migliore, tra le migliori del girone), ma per sopraggiunte priorità di natura strettamente personale.

L’Asd Ragusa 1949 ringrazia Settineri per tutto ciò che ha fatto in un momento difficile e delicato e lo saluta con un caloroso arrivederci. In contemporanea, l’Asd Ragusa calcio ha riaffidato la direzione della prima squadra a Filippo Raciti che già aveva guidato le aquile azzurre sino allo scorso 30 gennaio. Raciti ha già diretto i due allenamenti di ieri ed è pronto ad affrontare la sfida di domenica, in casa, con il San Luca che diventa di fondamentale importanza in chiave salvezza nel girone I del campionato di Serie D. “Siamo qua – dichiara Raciti – riprendiamo il discorso interrotto. Sappiamo che ci vuole un miracolo sportivo per arrivare all’obiettivo. E, però, ci proveremo. Dobbiamo fare quello che ci riusciva meglio nella prima parte del campionato.

E, soprattutto, dobbiamo stare tutti uniti. I processi li faremo alla fine. Adesso, abbiamo bisogno del sostegno di tutti per compiere questa impresa a tre giornate dal termine della stagione regolare. Poi tireremo le somme e cercheremo di comprendere quale la soluzione migliore per puntare al risultato da tutti auspicato. Che cosa ho detto ai ragazzi? Di stare tranquilli, di giocare per come sanno fare, è chiaro che, adesso, devono essere loro gli artefici principali del destino futuro del Ragusa”. Il mister azzurro guiderà gli allenamenti di questa mattina allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio e la rifinitura di sabato. “Il San Luca, al terzo allenatore della stagione – continua Raciti – ha motivazioni nuove come, d’altronde, anche noi. Ci servirà la massima determinazione del caso per riuscire a trovare la strada giusta e consentire di tagliare un traguardo che questa città, questi tifosi, questa società, meritano”.