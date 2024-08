Ragusa Calcio: ecco il nuovo staff tecnico che affiancherà mister Erra

Il nuovo staff tecnico che affiancherà mister Alessandro Erra è composto da figure di grande esperienza e professionalità, pronte a contribuire al successo della squadra. Il viceallenatore Giovanni Abate, con alle spalle cinque anni tra Viterbese e Flaminia in Lega Pro e Serie D, è un profondo conoscitore della categoria e si dice entusiasta di collaborare con mister Erra, che ha incontrato da avversario e di cui apprezza le qualità tecniche.

Il preparatore atletico Giuseppe Privitera, proveniente dal Modica, ha precedenti esperienze con l’Acireale e la Sicula Leonzio. Privitera sottolinea l’importanza di lavorare in equipe e di creare entusiasmo nell’ambiente, un ruolo che considera fondamentale.

Graziano Urso, preparatore dei portieri, inizia con il Ragusa la sua 24esima stagione in questo ruolo. Con un passato vincente nei campionati di Serie D con Akragas e Siracusa, Urso conosce bene i fratelli Cutrufo, proprietari della società, e condivide le loro ambizioni. È determinato a trasmettere queste ambizioni e l’entusiasmo ai tifosi azzurri, lavorando per far crescere la squadra e l’ambiente, con l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più importanti.

