Ragusa, blitz della GdF contro l’abusivismo nelle locazioni turistiche: scoperte irregolarità per 30 mila euro

Chi occultava i guadagni derivati dagli affitti turistici e chi pubblicizzava immobili online senza che questi avessero i requisiti di legge. Controlli della Guardia di Finanza di Ragusa per contrastare l’illegalità e l’abusivismo nel settore delle locazioni turistiche.

I controlli e le violazioni emerse

Il piano di monitoraggio delle strutture ricettive, elaborato dalle Fiamme gialle in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha portato a risultati significativi: sei soggetti, tra privati e imprenditori, hanno occultato ricavi per circa 30.000 euro derivanti da affitti turistici non dichiarati; 17 operatori sono stati scoperti a pubblicizzare immobili online senza i requisiti di legge, in particolare senza il Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio dal 1° gennaio 2025.

Sanzioni fino a 8.000 euro

Per i trasgressori sono scattate sanzioni amministrative comprese tra 800 e 8.000 euro ciascuno. Decisivo il monitoraggio delle piattaforme digitali e dei social network, strumenti sempre più usati per intercettare gli annunci irregolari di locazioni turistiche.

