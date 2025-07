Ragusa baciata dalla fortuna: vinti 9.500 euro al Lotto in corso Vittorio Veneto

La fortuna fa tappa in città e regala un colpo di scena tutto ragusano nell’estrazione del Lotto di martedì 22 luglio. Un fortunato giocatore ha infatti centrato un ambone vincente nella centralissima corso Vittorio Veneto, portando a casa un premio da ben 9.500 euro.

A riportare la notizia è Agipronews, che segnala una doppietta siciliana per questo concorso: oltre alla vincita a Ragusa, infatti, è stato realizzato anche un terno da 13.500 euro a Partinico, in provincia di Palermo, per un bottino complessivo che supera i 23mila euro sull’Isola.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,4 milioni di euro in premi in tutta Italia, confermando il grande appeal del gioco e portando a 745,1 milioni di euro il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2025.

